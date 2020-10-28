В мини-юбке с вырезом: Дорофеева примерила дерзкий образ

Надежда Дорофеева

Популярная исполнительница Надежда Дорофеева, которая недавно сверкнула фигурой в платье за 12 тысяч гривен, порадовала поклонников новым стильным образом. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фото в красивом откровенном наряде.

Певица позирует на фоне стены в мини-юбке черного цвета с пикантным вырезом, который идеально подчеркивает ее стройные ножки. Свой образ она дополнила полупрозрачным топом с длинным рукавом с зелеными вставками. Она соединила его с коротким пиджаком, который завязала чуть выше пояса.

Знаменитость ровно уложила волосы, сделала макияж с акцентом на губы и подняла взгляд вверх. Завершенность образу придала маленькая квадратная сумочка черного цвета.

В публикации Надежда Дорофеева написала, что 30 октября в Киеве состоится масштабный прощальный концерт группы "Время и Стекло". Певица отметила, что его проведут с соблюдением всех карантинных норм. Этим концертом артисты поставят красивую точку в своем дуэте, который выступал на сцене 10 лет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Позитив и Надя Дорофеева впервые рассказали, из-за чего постоянно ссорились.

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