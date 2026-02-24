"Король губ" из Британии скончался во время пластической операции (ФОТО)

В Лондоне скончался 34-летний инфлюэнсер Джордан Джеймс Парк, известный как "Британский король губ". По данным полиции, мужчину нашли без сознания в гостиничном номере в районе Канари-Уорф. Медики констатировали смерть на месте.

"Король губ" Джордан Джеймс Парк. Фото: Jordan James Parke/Instagram

Как сообщила Metropolitan Police, вызов поступил со службы скорой помощи 18 февраля около 12:38 по Гринвичу. Обстоятельства смерти "Короля губ" квалифицируются как "непонятные". Стражи порядка проверяют информацию о том, что перед трагедией Парк мог проходить косметическую процедуру. Окончательные выводы ожидают после вскрытия.

По делу по подозрению в непреднамеренном убийстве арестованы 43-летний мужчина и 52-летняя женщина. Их освободили под залог до завершения расследования.

Джордан Парк стал известен благодаря многочисленным пластическим операциям на как он потратил более 150 тысяч долларов. Он также появлялся в телешоу Botched, где откровенно говорил о своем опыте хирургических вмешательств. В то же время, ранее его имя фигурировало в журналистских расследованиях по косметическому бизнесу. Считается, что Парк незаконно продавал через интернет инъекции для похудения, которые отпускались только по рецепту.

Полиция отмечает, что расследование продолжается, а все обстоятельства смерти будут установлены после экспертиз.

