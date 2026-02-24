"Король губ" з Британії помер під час пластичної операції (ФОТО)

У Лондоні помер 34-річний інфлюенсер Джордан Джеймс Парк, відомий як "Британський король губ". За даними поліції, чоловіка знайшли непритомним у готельному номері в районі Канарі-Ворф. Медики констатували смерть на місці.

"Король губ" Джордан Джеймс Парк. Фото: Jordan James Parke/Instagram

Як повідомила Metropolitan Police, виклик надійшов від служби швидкої допомоги 18 лютого близько 12:38 за Гринвічем. Обставини смерті "Короля губ" кваліфікуються як "незрозумілі". Правоохоронці перевіряють інформацію про те, що перед трагедією Парк міг проходити косметичну процедуру. Остаточні висновки очікують після розтину.

У справі за підозрою у ненавмисному вбивстві заарештовано 43-річного чоловіка та 52-річну жінку. Їх звільнили під заставу до завершення розслідування.

Джордан Джеймс Парк. Фото: Jordan James Parke/Instagram

"Король губ". Фото: Jordan James Parke/Instagram

Джордан Джеймс Парк. Фото: Jordan James Parke/Instagram

"Король губ". Фото: Jordan James Parke/Instagram

Джордан Парк став відомим завдяки численним пластичним операціям на як він витратив на понад 150 тисяч доларів. Він також з’являвся в телешоу Botched, де відкрито говорив про свій досвід хірургічних втручань. Водночас раніше його ім’я фігурувало у журналістських розслідуваннях щодо косметичного бізнесу. Вважається, що Парк незаконно продавав через інтернет ін'єкції для схуднення, які відпускалися лише за рецептом.

Поліція наголошує, що розслідування триває, а всі обставини смерті будуть встановлені після експертиз.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Бразилії помер відомий інфлюенсер після популярної пластичної операції.

Також "Коментарі" писали, що інфлюенсерка хотіла змінити обличчя, але косметична процедура перетворила її життя на жах.