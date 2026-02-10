logo

Королева Елизавета II имела любимое блюдо, которое может приготовить каждый — узнайте рецепт, покоривший Ее Величество
НОВОСТИ

Королева Елизавета II имела любимое блюдо, которое может приготовить каждый — узнайте рецепт, покоривший Ее Величество

От английского чая до шоколадного мусса: как королевская семья готовила простые, но элегантные блюда для одной из самых известных монархинь мира.

10 февраля 2026, 12:10
Королева Великобритании Елизавета II – не только символ эпохи, но и кулинарный эталон вкуса. Несмотря на доступ к лучшим поварам и изысканным блюдам, она предпочитала простые, но безупречно приготовленные блюда, традиционные для английской кухни. Чай в 15:30, легкие сэндвичи, сезонные фрукты и десерты – это не только привычка, а часть британской культуры, которую королева пронесла всю жизнь.

Королева Елизавета II имела любимое блюдо, которое может приготовить каждый — узнайте рецепт, покоривший Ее Величество

Изысканность без сложностей - кулинарные предпочтения королевы Елизаветы II и рецепт десерта, который она обожала

Ее послеобеденный чай часто сопровождался пени с джемом – маленькими круглыми сэндвичами из тонкого хлеба с маслом и ягодным джемом. И хотя это кажется простой закуской, именно такие маленькие радости были среди любимых вкусов монархини еще с детства.

Кроме легких перекусов королева любила и более сладкие блюда. Одним из любимых десертов для Ее Величества был шоколадный мусс, который готовили специально для нее, когда в королевских резиденциях подавали чай или праздничные приемы.

Рецепт королевского шоколадного мусса

Ингредиенты:

  • 100 г темного шоколада

  • 1 куриное яйцо

  • 50 г сахара

  • 30 г сливочного масла

Приготовление:

  1. На паровой бане растопите черный шоколад до однородной массы.

  2. Разделите яйцо на белок и желток. Белок с сахаром взбейте до крепких пиков.

  3. Добавьте в шоколад сливочное масло и осторожно перемешайте так, чтобы масса стала гладкой.

  4. Аккуратно введите взбитый белок в шоколадную смесь легкими движениями сверху вниз, чтобы мусс остался воздушным.

  5. Разложите мусс в креманки и охладите в холодильнике не менее 1–2 часов.

Готовый мусс можно украсить ягодами или размельченными орехами, так десерт станет еще более королевским.

Сам способ питания королевы показывает, что изысканность не всегда означает сложность — иногда просто сочетание качественных ингредиентов, традиций и внимательности по вкусу. Чай с булочками, сэндвичи с огурцом или пени с джемом в исполнении королевских поваров выглядели гораздо элегантнее, чем звучат, но именно в таком сочетании "простого и особенного" и была излюбленная кулинарная философия Елизаветы II.

Читайте также в "Комментариях", как нужно завтракать после 60 лет.



