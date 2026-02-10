Королева Єлизавета II мала улюблену страву, яку може приготувати кожен — дізнайтесь рецепт, який підкорив Її Величність

Рубрики
Королева Великої Британії Єлизавета II — не лише символ епохи, але й кулінарний еталон смаку. Незважаючи на доступ до найкращих кухарів та найвишуканіших страв, вона віддавала перевагу простим, але бездоганно приготовленим стравам, традиційним для англійської кухні. Чай о 15:30, легкі сендвічі, сезонні фрукти та десерти — це не лише звичка, а частина британської культури, яку королева пронесла через усе життя.
Її післяобідній чай часто супроводжувався пені з джемом — маленькими круглими сендвічами з тонкого хліба з маслом і ягідним джемом. І хоча це здається простою закускою, саме такі "маленькі радості" були серед улюблених смаків монархині ще з дитинства.
Окрім легких перекусів, королева полюбляла і більш солодкі страви. Одним із найулюбленіших десертів для Її Величності був шоколадний мус, який готували спеціально для неї, коли в королівських резиденціях подавали чай чи святкові прийоми.
Інгредієнти:
100 г темного шоколаду
1 куряче яйце
50 г цукру
30 г вершкового масла
Приготування:
На паровій бані розтопіть темний шоколад до однорідної маси.
Розділіть яйце на білок і жовток. Білок із цукром збийте до міцних піків.
Додайте до шоколаду вершкове масло і обережно перемішайте так, щоб маса стала гладкою.
Аккуратно введіть збитий білок у шоколадну суміш, легкими рухами зверху вниз, щоб мус залишився повітряним.
Розкладіть мус у креманки і охолодіть у холодильнику принаймні 1–2 години.
Готовий мус можна прикрасити ягодами або подрібненими горіхами, так десерт стане ще більш королівським.
Сам спосіб харчування королеви показує, що вишуканість не завжди означає складність — інколи це просто поєднання якісних інгредієнтів, традицій та уважності до смаку. Чай з булочками, сендвічі з огірком або пені з джемом у виконанні королівських кухарів виглядали набагато елегантніше, ніж звучать, але саме в такому поєднанні "простого та особливого" і була улюблена кулінарна філософія Єлизавети II.
