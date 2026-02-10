Королева Єлизавета II мала улюблену страву, яку може приготувати кожен — дізнайтесь рецепт, який підкорив Її Величність

Королева Великої Британії Єлизавета II — не лише символ епохи, але й кулінарний еталон смаку. Незважаючи на доступ до найкращих кухарів та найвишуканіших страв, вона віддавала перевагу простим, але бездоганно приготовленим стравам, традиційним для англійської кухні. Чай о 15:30, легкі сендвічі, сезонні фрукти та десерти — це не лише звичка, а частина британської культури, яку королева пронесла через усе життя.

Вишуканість без складнощів — кулінарні вподобання королеви Єлизавети II та рецепт десерту, який вона обожнювала

Її післяобідній чай часто супроводжувався пені з джемом — маленькими круглими сендвічами з тонкого хліба з маслом і ягідним джемом. І хоча це здається простою закускою, саме такі "маленькі радості" були серед улюблених смаків монархині ще з дитинства.

Окрім легких перекусів, королева полюбляла і більш солодкі страви. Одним із найулюбленіших десертів для Її Величності був шоколадний мус, який готували спеціально для неї, коли в королівських резиденціях подавали чай чи святкові прийоми.

Рецепт королівського шоколадного мусу

Інгредієнти:

100 г темного шоколаду

1 куряче яйце

50 г цукру

30 г вершкового масла

Приготування:

На паровій бані розтопіть темний шоколад до однорідної маси. Розділіть яйце на білок і жовток. Білок із цукром збийте до міцних піків. Додайте до шоколаду вершкове масло і обережно перемішайте так, щоб маса стала гладкою. Аккуратно введіть збитий білок у шоколадну суміш, легкими рухами зверху вниз, щоб мус залишився повітряним. Розкладіть мус у креманки і охолодіть у холодильнику принаймні 1–2 години.

Готовий мус можна прикрасити ягодами або подрібненими горіхами, так десерт стане ще більш королівським.

Сам спосіб харчування королеви показує, що вишуканість не завжди означає складність — інколи це просто поєднання якісних інгредієнтів, традицій та уважності до смаку. Чай з булочками, сендвічі з огірком або пені з джемом у виконанні королівських кухарів виглядали набагато елегантніше, ніж звучать, але саме в такому поєднанні "простого та особливого" і була улюблена кулінарна філософія Єлизавети II.

