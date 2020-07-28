Королева Летиция очаровала публику элегантным нарядом

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Светлана Шкурупий
Испанская
королева Летиция в который раз предстала перед публикой в элегантном образе,
которым очаровала поклонников. Она каждый раз щеголяет красивым нарядом и
неоднократно показывала различные аутфиты, которые подойдут любой женщине. Об
этом сообщает издание 24tv.
Монаршая
пара Испании продолжает свой масштабный тур по городам страны, направленный на
поддержку экономической, социальной и культурной деятельности после вспышки
COVID-19. На этот раз чета побывала в центре Рамон-и-Кахал в Аспасе в
Сизур-Менор в Наварре.
47-летняя
Ее Величество в который раз предстала перед публикой в стильном наряде.
Она выбрала платье изумрудного цвета с вышивкой и плиссированные подолом.
Акцент в одежде был сделан на V-образном декольте. Длинные рукава Летиция
немного подвернула, поскольку на улице была невыносимая жара.
Такой
look испанская королева соединила со светлыми эспадрильями на высокой платформе
и завязках-лентах. Отметим, в этой обуви она уже не первый раз появляется на
публике во время тура.
Волосы Летиция аккуратно уложила, а на лице сделала привычный макияж с акцентом на глазах. Дополнила свой аутфит неизменным аксессуаром сегодня – защитной маской. Поскольку коронавирусная болезнь продолжает распространяться по миру, то королевская пара во время каждого выхода осторожничает и не бывает в общественных местах без средств защиты.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что королева Испании создала стильный образ,
надев блузку за 13 долларов.
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