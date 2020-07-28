Королева Летиция очаровала публику элегантным нарядом

Испанская королева Летиция в который раз предстала перед публикой в элегантном образе, которым очаровала поклонников. Она каждый раз щеголяет красивым нарядом и неоднократно показывала различные аутфиты, которые подойдут любой женщине. Об этом сообщает издание 24tv.

Монаршая пара Испании продолжает свой масштабный тур по городам страны, направленный на поддержку экономической, социальной и культурной деятельности после вспышки COVID-19. На этот раз чета побывала в центре Рамон-и-Кахал в Аспасе в Сизур-Менор в Наварре.

47-летняя Ее Величество в который раз предстала перед публикой в ​​стильном наряде. Она выбрала платье изумрудного цвета с вышивкой и плиссированные подолом. Акцент в одежде был сделан на V-образном декольте. Длинные рукава Летиция немного подвернула, поскольку на улице была невыносимая жара.

Такой look испанская королева соединила со светлыми эспадрильями на высокой платформе и завязках-лентах. Отметим, в этой обуви она уже не первый раз появляется на публике во время тура.

Волосы Летиция аккуратно уложила, а на лице сделала привычный макияж с акцентом на глазах. Дополнила свой аутфит неизменным аксессуаром сегодня – защитной маской. Поскольку коронавирусная болезнь продолжает распространяться по миру, то королевская пара во время каждого выхода осторожничает и не бывает в общественных местах без средств защиты.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что королева Испании создала стильный образ, надев блузку за 13 долларов.

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