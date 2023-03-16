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Королева публично показала свою позицию по войне в Украине и выбрала Россию

Королева выступила на концерте в России

сегодня, 22:35
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Автор:

Лиля Воробьева

Опальная певица, родившаяся в Украине, Наташа Королева долго не комментировала войну в Украине. Но теперь приняла решение поддержать агрессивный кремлевский режим и своего мужа Тарзана.

Королева публично показала свою позицию по войне в Украине и выбрала Россию

Наташа Королева (фото из открытых источников)

Певица выступала на одном из концертов в РФ с артистами шоу-балета, одетыми в костюмы, как цвета российского флага. Танцоры выступали на сцене, одетые в белые футболки, синие брюки и красные сапоги.


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Жители РФ в выступлении российской певицы видели поддержку войны, продолжающейся в Украине и говорят, что Королева как символ их юности. Что бы сказали о такой мере бывшей землячки украинцы — невыясненно, потому что комментарии в социальных сетях скрыты.

Королева публично показала свою позицию по войне в Украине и выбрала Россию - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Наташа Королева пожаловалась, что ее взгляды с мамой не совпадают из-за войны в Украине . Исполнительница из РФ, родившаяся в Украине, Наташа Королева никак не комментирует войну на родине. Совершенно другая позиция у ее матери, которая безоговорочно осуждает преступный кремлевский режим. Кроме этого, она только негативно высказывается относительно своего зятя Тарзана, являющегося сторонником Путина. С Тарзаном у украинки не теплые, родственные отношения, вместе с тем, с дочерью она имеет семейное общение. Мать и звездная дочь вместе праздновали Рождество в Соединенных Штатах, именно туда уехали ближайшие родственники Королевой, когда началась война. Исполнительница говорит, что их взгляды с самым родным человеком по поводу войны не совпали, но нужно быть мудрыми, чтобы не портить отношения с родными людьми. Родившаяся и росшая в украинской столице звездная певица с начала полномасштабного вторжения никак не комментирует преступления захватчиков, которые они творят в Украине. Исполнительница цинично выступает на праздничных концертах в Кремле. Наверное, жизнь, которую она проводит в РФ и немалые гонорары для Королевой важнее родины.



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