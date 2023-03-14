Коты Резникова: Глава Минобороны показал своего Хаймарса

Жена министра обороны Юлия Зорий опубликовала на странице социальных сетей своих домашних любимцев. Оказалось, что у Алексея Резникова дома живут два больших кота. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram Юлии Зорий.

Алексей Резников и его кот Хаймарс. Фото: Instagram Юлии Зорий

Жена Алексея Резникова опубликовала фото нового кота. Им оказался мейнкун в возрасте четырех месяцев. Юлия Зорий вместе с мужем подобрали ему оригинальное имя и назвали Хаймарс, вероятно, в честь американской артиллерийской системы.

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HIMARS попали в Украину в начале лета и стали настоящим адом для российских окупантов. ВСУ удачно использовали западное оружие , которое создало достаточно хлопка и заставило российскую армию освободить часть территории Украины.

Кроме личного Хаймарса у главы Минобороны Алексея Резникова и его жены есть еще один домашний любимец. Это почтенная 10-летняя кошка породы мейнкуна, получившая имя Алюша (Рыся).

Посмотреть фотографии кошек министра обороны Украины Алексея Резникова и его супруги Юлии Зорий можно ниже:





Ранее портал "Комментарии" публиковал большое интервью супруги главы Министерства обороны Украины Юлии Зорий, которая рассказала о жизни Алексея Резникова вне работы.

Также "Комментарии" писали, что глава Минобороны Украины встретился со своими коллегами и указал на самые приоритетные направления военной поддержки. Перед встречей Алексей Резников отреагировал и на обвинения в сторону Украины в якобы возможном подрыве газовых проводов Nord Stream. Через них Российская Федерация должна поставлять свой газ на европейский рынок.