"Красивая парочка Twix": старшая дочь Поляковой показала своего любимого

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Любовь Блажко
Старшая дочь Оли Поляковой опубликовала на своей странице в Instagram фото со своим молодым человеком. Об этом пишет издание lenta.
Маша Полякова. Фото: lenta
Маша Полякова не стала скрывать от общественности, что уже относительно долгий период времени встречается с парнем по имени Андрей. В социальных сетях девушка иногда делится частью своей личной жизни, публикуя фото со своим возлюбленным. Так, на новом снимке парочка стоит в обнимку и фотографирует себя в зеркало.
Сама же Оля Полякова в курсе этих отношений и совсем не возражает, чтобы Маша встречалась с парнем. Более того, она решила не стоять в стороне и прокомментировать свежий снимок старшей дочери.
Поклонники неоднозначно отреагировали на фотографию, поэтому мнения их разделились. Кто-то считает, что нужно вести себя немного попроще, а то Маша сильно копирует в поведении свою звездную маму. Другие уверены в том, что эти двое смотря вместе просто великолепно.
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