kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.10.2020

BTC/USD

10596.18

ETH/USD

339.36

LTC/USD

45.59

НБУ 07.10.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Вот так сюрприз: Оля Полякова сделала «гадкий» подарок дочери (видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

Вот так сюрприз: Оля Полякова сделала «гадкий» подарок дочери (видео)

Подарок, который питается живыми тараканами

сегодня, 14:07
Автор:

Любовь Блажко

Популярная украинская артистка решила поздравить дочь Алису с 12-летием весьма необычным способом. Она подарила девочке ящерицу, которая питается живыми тараканами. Об этом пишет издание fakty.

Вот так сюрприз: Оля Полякова сделала «гадкий» подарок дочери (видео)

Оля Полякова. Фото: rbc

На своей странице в Instagram певица опубликовала видео, чтобы показать поклонникам, как прошел день рождения дочери. Как видим, звездная мама тщательно подготовилась к празднованию: украсила зал в стиле джунглей, заказала аниматоров в костюмах динозавров, торт с драконом и, конечно же, самой большой неожиданностью стал главный подарок. Тем не менее, Алиса оценила такой "гадкий" сюрприз, но пока боится кормить нового домашнего питомца живыми тараканами.

На видео также можно увидеть, что на праздник пришло много друзей девочки, и что все были в восторге от такой необычной тематики праздника. Сама Полякова рассказала, что все домочадцы боятся кормить ящерицу живой пищей, поэтому этим пока занимается старшая дочь Мария. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Полякова показала себя "без фотошопа" и рассмешила поклонников. Она предстала в новом образе, а точнее продемонстрировала, как бы выглядела ее фигура с избыточным весом. Таким образом, певица с юмором решила ответить хейтерам, которые неоднократно обвиняли ее в том, что она использует фотошоп. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости