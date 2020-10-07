Вот так сюрприз: Оля Полякова сделала «гадкий» подарок дочери (видео)

Популярная украинская артистка решила поздравить дочь Алису с 12-летием весьма необычным способом. Она подарила девочке ящерицу, которая питается живыми тараканами. Об этом пишет издание fakty.

Оля Полякова. Фото: rbc

На своей странице в Instagram певица опубликовала видео, чтобы показать поклонникам, как прошел день рождения дочери. Как видим, звездная мама тщательно подготовилась к празднованию: украсила зал в стиле джунглей, заказала аниматоров в костюмах динозавров, торт с драконом и, конечно же, самой большой неожиданностью стал главный подарок. Тем не менее, Алиса оценила такой "гадкий" сюрприз, но пока боится кормить нового домашнего питомца живыми тараканами.

На видео также можно увидеть, что на праздник пришло много друзей девочки, и что все были в восторге от такой необычной тематики праздника. Сама Полякова рассказала, что все домочадцы боятся кормить ящерицу живой пищей, поэтому этим пока занимается старшая дочь Мария.



Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Полякова показала себя "без фотошопа" и рассмешила поклонников. Она предстала в новом образе, а точнее продемонстрировала, как бы выглядела ее фигура с избыточным весом. Таким образом, певица с юмором решила ответить хейтерам, которые неоднократно обвиняли ее в том, что она использует фотошоп.

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