Кремль наказывает российскую группу, выступившую против войны в Украине

На территории РФ массово отменяют концертные выступления группы "Ночные снайперы". Возможно, такие решения российских чиновников связаны с тем, что фронтвумэн коллектива Диана Арбенина осудила кровожадную войну в Украине.

Группа "Ночные снайперы" (фото из открытых источников)

Сейчас есть информация о том, что концерты Арбениной не пройдут в таких российских городах, как Улан-Удэ, Чебоксары, Ульяновск, Казань, Тольятти и Пятигорск. Вопрос проведения концерта группы в городе Краснодаре сейчас под вопросом, однако, как пишут российские медиа, представители местных властей выступают против того, чтобы мероприятие состоялось.

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При этом, выступления музыкантов по городам РФ должны были состояться в рамках масштабного тура "Ночных Снайперов" к 30-летию их пребывания на сцене. Концертный тур планировалось завершить летом, концертом в российской столице.

К слову, певица из РФ и лидер рок-группы "Ночные снайперы" Арбенина осудила войну РФ в Украине. Сразу после того, как она началась, Арбенина написала песню, в которой рассказывает о том, что российских военнослужащих посылают на "чужую войну".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российскому актеру, раскритиковавшему войну против Украины , угрожают. По словам актера Дмитрия Назарова, критически оценившего деятельность кремлевского режима и его войну против Украины, ему теперь адресуют свой негатив жители РФ. Звездный актер сериала "Кухня" признается, что из-за своих взглядов получает послание с угрозами, которые адресуются не только ему, но и жене. Эти послания участились за последние два месяца, с тех пор как артиста уволили из театра имени Чехова. За это время Назаров все больше рассказывает журналистам, что он осуждает эту войну, а еще не раз обнародовал в сетях собственные стихи о жизни в РФ и роли российской пропаганды.