Крис Нот попал в скандал: две женщины обвинили его в изнасиловании

Мистер Биг из сериала "Секс в большом городе" Крис Нот попал в скандал. Две женщины обвинили его в сексуальном насилии. Женщины со своими историями обратились в издание Hollywood Reporter.

Крис Нот (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что женщины, не знакомые друг с другом, связались с изданием отдельно, с разницей в несколько месяцев. Но они обвиняют актера в изнасиловании.

Женщины под псевдонимами Зои и Лили поведали свои истории журналистам.

Зои, которой сейчас 40 лет, все еще работает в индустрии развлечений. Она рассказала, что познакомилась с Нотом в 2004 году на работе, когда ей было 22 года, а ему-49. Она утверждает, что после нескольких встреч на работе он пригласил ее потусоваться у бассейна в комплексе, где у него была квартира. Она говорит, что актер заманил ее в квартиру с предложением обсудить книгу, поцеловал ее, затем подвел к кровати и изнасиловал.



После этого она попала в больницу, но опасаясь, что ей не поверят и что это может иметь последствия на рабочем месте, ничего никому не сказала.

31-летняя Лили говорит, что познакомилась с Нотом в 2015 году, когда ей было 25 лет. Они познакомились в VIP-секции закрытого нью-йоркского ночного клуба, где она работала официанткой. Женщина, которая сейчас работает в журналистике, сказала, что Нот пригласил ее на ужин в свою квартиру. Там все произошло. В то время Крис Нот был женат на Тари Уилсон

Сам актер заявил, что все происходило "по согласию". В своем заявлении Нот назвал обвинения "категорически ложными", и отрицал нападение на женщин.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что из ирка сериала "Секс в большом городе" занялась доставкой домой туфель из своего бутика.

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