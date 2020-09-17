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Ксения Мишина рассказала, какие мужские качества смогут покорить ее сердце

Она откровенно поделилась своими предпочтениями

сегодня, 20:58
Автор:

Любовь Блажко

Совсем скоро на экраны выйдет первая серия "Холостячки", которой стала Ксения Мишина. На съемках одного из развлекательных шоу, актриса решила честно рассказать о том, какие мужчины ей нравятся. Об этом пишет издание lux.

Ксения Мишина рассказала, какие мужские качества смогут покорить ее сердце

Ксения Мишина. Фото: 24tv.

Знаменитость поделилась, что для нее главное в ее партнере – это уверенность и самостоятельность. Она хочет видеть в нем ответственность, которая будет проявляться к ней, и ко всему, что он делает. Также будущий избранник должен уметь постоять за себя и слышать себя, свои истинные желания. Только если Ксения увидит эти качества в нем, то сможет довериться и начать серьезные отношения.

Также звезда признается, что абсолютно искренне верит в возможность найти вторую половинку на шоу такого формата. Потому что она убеждена, что любовь можно найти где-угодно, если это действительно судьба. Мишина рассказывает, что уже привыкла к намекам с мужской стороны, поэтому она готова быть искренней даже под прицелом камер и зрителей. Тем более, что Ксения давно привыкла к камерам, они не вызывают у нее дискомфорта. 

Как сообщалось, Оксана Марченко: "Лучшее лекарство для тела - бег, а для души - обращение к Богу".


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