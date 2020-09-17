Ксения Мишина рассказала, какие мужские качества смогут покорить ее сердце

Совсем скоро на экраны выйдет первая серия "Холостячки", которой стала Ксения Мишина. На съемках одного из развлекательных шоу, актриса решила честно рассказать о том, какие мужчины ей нравятся. Об этом пишет издание lux.

Ксения Мишина. Фото: 24tv.

Знаменитость поделилась, что для нее главное в ее партнере – это уверенность и самостоятельность. Она хочет видеть в нем ответственность, которая будет проявляться к ней, и ко всему, что он делает. Также будущий избранник должен уметь постоять за себя и слышать себя, свои истинные желания. Только если Ксения увидит эти качества в нем, то сможет довериться и начать серьезные отношения.

Также звезда признается, что абсолютно искренне верит в возможность найти вторую половинку на шоу такого формата. Потому что она убеждена, что любовь можно найти где-угодно, если это действительно судьба. Мишина рассказывает, что уже привыкла к намекам с мужской стороны, поэтому она готова быть искренней даже под прицелом камер и зрителей. Тем более, что Ксения давно привыкла к камерам, они не вызывают у нее дискомфорта.

Как сообщалось, Оксана Марченко: "Лучшее лекарство для тела - бег, а для души - обращение к Богу".



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