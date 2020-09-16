Оксана Марченко: «Лучшее лекарство для тела - бег, а для души - обращение к Богу»

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Станислав Молчанов
Известная телеведущая Оксана Марченко почти ежедневно тренируется, не имеет предубеждений по поводу пластических операций по медицинским показаниям и придерживается в своей жизни главного правила "Никогда не сдаваться! Я все смогу". Об этом сама звезда рассказала в интервью "КП в Украине".
Телеведущая, отметила, что тренируется 5-6 раз в неделю. Исключением являются съемочные дни. А на вопрос об отношении к пластическим операциям ответила прямо: "Отношусь нормально. Не стоит только путать операции для "улучшения" чего-то и операции по медицинским показаниям".
Например, по словам Оксаны Марченко,
многие женщины после кесарева сечения знают о проблеме с кожей над швом. Ее
нельзя никак убрать: ни тренировкой, ни диетами. Помочь способна только
пластика.
Напомним, Оксана Марченко – известная телеведущая программ "Доброго ранку, Україно!", "УТН-Панорама", "Моя профессия", политического ток-шоу "Час", "Україна має талант", "Х-фактор". Автор известного документального цикла "Имена", участница пятого сезона шоу "Танцы со звездами". С 2003 года - жена известного политика, ныне народного депутата и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Мама двоих детей.
Как сообщалось, телеведущая Алла Мазур впервые показала себя без парика.
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