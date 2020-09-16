Оксана Марченко: «Лучшее лекарство для тела - бег, а для души - обращение к Богу»

Известная телеведущая Оксана Марченко почти ежедневно тренируется, не имеет предубеждений по поводу пластических операций по медицинским показаниям и придерживается в своей жизни главного правила "Никогда не сдаваться! Я все смогу". Об этом сама звезда рассказала в интервью "КП в Украине".

"Я не стану исповедоваться, но жизнь каждого человека не так проста, как кажется. Новый день дарит вызовы и испытания, - призналась она. - Дети нас не слышат, дети на нас смотрят. Хочу для них быть примером стойкости, честности, мужества, чтобы в тяжелые периоды сомнений, разочарований и потерь у них был мой пример: никогда не сдаваться".

Телеведущая, отметила, что тренируется 5-6 раз в неделю. Исключением являются съемочные дни. А на вопрос об отношении к пластическим операциям ответила прямо: "Отношусь нормально. Не стоит только путать операции для "улучшения" чего-то и операции по медицинским показаниям".

Например, по словам Оксаны Марченко, многие женщины после кесарева сечения знают о проблеме с кожей над швом. Ее нельзя никак убрать: ни тренировкой, ни диетами. Помочь способна только пластика.



"Но это отдельная тема. Надеюсь, в одном из моих фильмов поговорим об этом, – пообещала телеведущая. – А в целом, лучшее лекарство для тела – бег, а для души – обращение к Богу".

Напомним, Оксана Марченко – известная телеведущая программ "Доброго ранку, Україно!", "УТН-Панорама", "Моя профессия", политического ток-шоу "Час", "Україна має талант", "Х-фактор". Автор известного документального цикла "Имена", участница пятого сезона шоу "Танцы со звездами". С 2003 года - жена известного политика, ныне народного депутата и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Мама двоих детей.

Как сообщалось, телеведущая Алла Мазур впервые показала себя без парика.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!