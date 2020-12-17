"Кто готов?": Ирина Билык обратилась к своим поклонникам с неожиданной просьбой

Недавно Ирина Билык на своей странице в социальных сетях похвасталась дорогим подарком, который она получила от Наталии Могилевской. Таким способом украинская артистка хотела выразить свою любовь к давней подруге и коллеге по сцене Ирине Билык.

Ирина Билык. Фото: ukrainianwall

На этот раз Билык разместила в Instagram новый пост, в котором обратилась к фанатам с неожиданной просьбой. Она предложила забрать к себе домой маленького щенка, если появятся желающие.

"В Новом году этот милый щеночек принесет Счастье тому, кто его заберет в свой дом! Кто из вас готов наконец-то стать Счастливым?", — обратилась Билык к поклонникам.

Певица опубликовала снимок, на котором держит крошечного песика. Как выяснилось, слово "счастье" у нее ассоциируется именно с пушистым домашним питомцем, который сможет стать настоящим другом для своих хозяев. И оно совершенно понятно, ведь не зря существует поговорка "кто думает, что счастье нельзя купить, тот не покупал собаку".

Фанаты оценили доброту знаменитости, которая помогает приютить бездомных животных, и не боится просить помощи у своих подписчиков. Конечно же, очень быстро для щенка нашелся новый хозяин. Вот, что писали поклонники под публикацией:

"Красивые, и вы, и щеночек"

"Шикарная"

"Красавица с добрым сердцем".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Билык похвасталась дорогим подарком от Могилевской. Известная украинская артистка Ирина Билык похвасталась подарком, который она получила от Натальи Могилевской. Соответствующую фотографию она разместила на своей странице в социальных сетях, написав под публикацией теплые слова благодарности.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!