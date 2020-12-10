"Любимая подружка": Билык похвасталась дорогим подарком от Могилевской

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Любовь Блажко
Известная украинская артистка Ирина Билык похвасталась подарком, который она получила от Натальи Могилевской. Соответствующую фотографию она разместила на своей странице в социальных сетях, написав под публикацией теплые слова благодарности.
Фото: instagram.com/bilyk_iryna
Так, певица поделилась со своими подписчиками снимком довольно дорогого презента от Натальи. На новогодние праздники Билык получила от своей коллеги элегантные открытые босоножки на шпильке, которые усыпаны стразами от бренда Coat by Katya Silchenko. Она добавила, что подарок стал для нее полной неожиданностью, поэтому это было для нее вдвойне приятно.
Фанаты сразу же оценили потрясающую обновку знаменитости, поэтому засыпали ее приятными комментариями под публикацией:
"Какие красивые"
"Поздравляю с подарочком"
"Очень красиво. Как для принцессы... Нет. Для королевы"
"Какая прелесть"
"Ого, крутые босоножки для нашей Феи"
Ранее издание "Комментарии" сообщало, Ирина Билык рассказала, почему обращается за помощью к экстрасенсам. Певица поделилась, после какой ситуации она начала прибегать к мистической помощи. Когда она вместе с Аланом Бадоевым работала над съемками клипа "Снег", то по сценарию ей перебинтовали ногу. А ровно спустя две недели Ирину столкнули с лестницы, и она вынуждена была ходить с перебинтованной ногой, но уже по-настоящему.
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