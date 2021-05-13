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Кто стал лучшим музыкантом десятилетия по версии Billboard

Авторитетное издание Billboard объявило канадского исполнителя Дрейка - лучшим музыкантом десятилетия

сегодня, 09:55
Автор:

Светлана Шкурупий

34-летний канадский рэпер Дрейк получил престижное звание. Американское авторитетное издание Billboard назвало его лучшим музыкантом десятилетия.

Кто стал лучшим музыкантом десятилетия по версии Billboard

Дрейк (фото из открытых источников)

Сообщается, что музыкальные альбомы известного исполнителя с 2010 года занимали высокие позиции в престижном хит-параде Billboard 200. И в течение 2021 года его треки были очень популярны и так же высоко поднимались в чартах. Дрейк стал единственным сольным музыкантом, который в общей сложности более 50 недель провел на 1-м месте рейтинга авторитетного журнала.

Помимо этого, у канадского исполнителя есть 27 наград от Billboard Music Awards — это абсолютный рекорд премии.  А вот его главный конкурент Канье Уэст побеждал в номинациях всего лишь 5 раз. 

Но это не единственное достижение Дрейка. Согласно данным музыкального сервиса Spotify, он стал первым исполнителем, набравшим 50 миллиардов прослушиваний, несмотря на то, что на интернет-сервисе опубликовано всего 12 его треков. 

К слову, в 2019 году Дрейк вошел в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. Заработанная сумма составила 75 млн долларов — это восьмое место в рейтинге.

Напомним, что в марте 2020 года популярный рэпер Дрейк впервые опубликовал фотографию, на котором запечатлен его маленький сын. Мальчика исполнителю родила бывшая порнозвезда Софи Брюссо. Долгое время знаменитость не признавал ребенка, из-за чего женщина обращалась к адвокатам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в ноябре 2002 года издание Billboard определило победительницу в номинации "Женщина 2020 года". Этот почетный титул достался 28-летней хип-хоп исполнительнице Cardi B. 


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Источник: https://www.billboard.com/articles/news/awards/9570382/drake-billboard-artist-of-the-decade-2021-billboard-music-awards/
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