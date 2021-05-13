Кто стал лучшим музыкантом десятилетия по версии Billboard

34-летний канадский рэпер Дрейк получил престижное звание. Американское авторитетное издание Billboard назвало его лучшим музыкантом десятилетия.

Дрейк (фото из открытых источников)

Сообщается, что музыкальные альбомы известного исполнителя с 2010 года занимали высокие позиции в престижном хит-параде Billboard 200. И в течение 2021 года его треки были очень популярны и так же высоко поднимались в чартах. Дрейк стал единственным сольным музыкантом, который в общей сложности более 50 недель провел на 1-м месте рейтинга авторитетного журнала.

Помимо этого, у канадского исполнителя есть 27 наград от Billboard Music Awards — это абсолютный рекорд премии. А вот его главный конкурент Канье Уэст побеждал в номинациях всего лишь 5 раз.

Но это не единственное достижение Дрейка. Согласно данным музыкального сервиса Spotify, он стал первым исполнителем, набравшим 50 миллиардов прослушиваний, несмотря на то, что на интернет-сервисе опубликовано всего 12 его треков.

К слову, в 2019 году Дрейк вошел в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. Заработанная сумма составила 75 млн долларов — это восьмое место в рейтинге.

Напомним, что в марте 2020 года популярный рэпер Дрейк впервые опубликовал фотографию, на котором запечатлен его маленький сын. Мальчика исполнителю родила бывшая порнозвезда Софи Брюссо. Долгое время знаменитость не признавал ребенка, из-за чего женщина обращалась к адвокатам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в ноябре 2002 года издание Billboard определило победительницу в номинации "Женщина 2020 года". Этот почетный титул достался 28-летней хип-хоп исполнительнице Cardi B.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!