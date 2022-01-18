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Кто стал самым популярным музыкантом 2021 года

Певец Дрейк официально стал популярнейшим артистом в 2021 году в Соединенных Штатах Америки

сегодня, 14:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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35-летний канадский рэпер Дрейк стал самым популярным исполнителем прошлого года. Данные о победителе опубликовала компания Chart Data в Twitter.

Кто стал самым популярным музыкантом 2021 года

Дрейк (фото из открытых источников)

Известно, что исполнитель опередил таких известных коллег, как Канье Вест, J. Cole and Tyler, the Creator. По данным сервиса Chart Data, треки Дрейка получили в общей сложности 8,6 миллиарда прослушиваний на стриминговых сервисах. Это означает, что одно из 131 прослушиваний было песней Дрейка.

Последний полноформатный альбом знаменитости под названием Certified Lover Boy — единственный рэп-альбом 2021 года, который имеет двойную платиновую сертификацию от RIAA (Американская ассоциация звукозаписывающих компаний).

К слову, впервые Certified Lover Boy стал платиновым через месяц после выхода, за первую неделю было продано более 600 000 копий, также альбом побил рекорды Apple Music и Spotify по количеству прослушиваний в день премьеры.

Напомним, что в 2020 году канадский исполнитель Дрейк впервые поделился с фанатами кадрами, на которых запечатлен его сын. Малыша рэперу родила бывшая звезда взрослых фильмов Софи Брюссо, но долгое время Дрейк не признавал мальчика.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская песня группы Go-A заняла третье почетное место в рейтинге популярнейших песен за историю музыкального конкурса Евровидения.

Читайте также, что 25-летний мужчина Пэинг Такхо, который работает в модельном бизнесе и параллельно занимается актерством, был признан самым красивым мужчиной в мире, по версии издания TC Candler. В рейтинге он обогнал звезду фильмов "Тор" и "Мстители" Криса Хемсворта.


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Источник: https://twitter.com/chartdata/status/1481772336244273154
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