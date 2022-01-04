Как выглядит мужчина с самым красивым лицом на планете (ФОТО)

25-летний мужчина Пэинг Такхо, который работает в модельном бизнесе и параллельно занимается актерством, был признан самым красивым мужчиной в мире, по версии издания TC Candler.

Пэинг Такхон / Фото: paing_takhon

Но парень не смог насладиться своим новым титулом, потому что в этот же день, когда получил звание "Самое красивое лицо 2021 года", его приговорили к трем годам тюремного заключения за участие в политических протестах, проходивших в Мьянме. Парень был арестован еще в апреле прошлого года за поддержку протестующих в социальных сетях.

Большую популярность 25-летний Пэинг Такхо получил в 2021 году. Он активно начал сниматься в фильмах и телесериалах в родном городе. А еще парень часто публикует в сети фотографии в образе буддийского монаха, за что прославился как "Самый горячий монах".

К слову, в рейтинге TC Candler за звание "Самого красивого человека на планете" Пэинг Такхо обогнал звезду "Тора" и "Мстителей" Криса Хемсворта. Голливудскому актеру досталось второе место.





Напомним, что модель Белла Хадид, которую неофициально выбрали самой привлекательной девушкой 2020 года, удивила поклонников старыми снимками, где позирует только в одном нижнем белье.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская актриса София Вергара, которая занимает первое место среди самых высокооплачиваемых актрис мира, поделилась архивными кадрами, где позирует без бюстгальтера.

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