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Как выглядит мужчина с самым красивым лицом на планете (ФОТО)

Актер, исполнитель и манекенщик Пэинг Такхон из Мьянмы признан обладателем самого красивого мужского лица в мире

сегодня, 11:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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25-летний мужчина Пэинг Такхо, который работает в модельном бизнесе и параллельно занимается актерством, был признан самым красивым мужчиной в мире, по версии издания TC Candler.

Как выглядит мужчина с самым красивым лицом на планете (ФОТО)

Пэинг Такхон / Фото: paing_takhon

Но парень не смог насладиться своим новым титулом, потому что в этот же день, когда получил звание "Самое красивое лицо 2021 года", его приговорили к трем годам тюремного заключения за участие в политических протестах, проходивших в Мьянме. Парень был арестован еще в апреле прошлого года за поддержку протестующих в социальных сетях.

Большую популярность 25-летний Пэинг Такхо получил в 2021 году. Он активно начал сниматься в фильмах и телесериалах в родном городе. А еще парень часто публикует в сети фотографии в образе буддийского монаха, за что прославился как "Самый горячий монах".

К слову, в рейтинге TC Candler за звание "Самого красивого человека на планете" Пэинг Такхо обогнал звезду "Тора" и "Мстителей" Криса Хемсворта. Голливудскому актеру досталось второе место.

Как выглядит мужчина с самым красивым лицом на планете (ФОТО) - фото 2

Напомним, что модель Белла Хадид, которую неофициально выбрали самой привлекательной девушкой 2020 года, удивила поклонников старыми снимками, где позирует только в одном нижнем белье.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская актриса София Вергара, которая занимает первое место среди самых высокооплачиваемых актрис мира, поделилась архивными кадрами, где позирует без бюстгальтера.  

Читайте также, что развлекательный ресурс TC Candler вместе с Independent Critics представил рейтинг ТОП-100 самых красивых женщин. Победу в нем одержала 19-летняя модель Яэль ШелбияДевушка опередила таких мировых знаменитостей, как Приянку Чопра, Галь Гадот, Андриану Гранде и других.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0m8Y50lUsP4&ab_channel=TCCandler
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