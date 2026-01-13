logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Кто такой Dzidzio на самом деле и при чем здесь дедушка
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто такой Dzidzio на самом деле и при чем здесь дедушка

«Так я и мой дядька»: Dzidzio показал архивное фото с дедушкой и объяснил происхождение своего псевдонима

13 января 2026, 18:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Український артист Михайло Хома (Dzidzio) поділився архівною світлиною зі своїм дідусем та розповів особисту історію, яка стала основою його сценічного імені.

Кто такой Dzidzio на самом деле и при чем здесь дедушка

Дзидзьо и его дедушка

На фото — маленький Михайло разом із дідусем, якого в їхньому регіоні називали "дзідзьо", що означає "дідусь". За словами артиста, його дідусь — Маркуль Ян Казимирович — працював ветеринаром і був надзвичайно відомою людиною в селі. Через велику кількість господарств він постійно ходив до людей лікувати тварин і майже не бував удома.

Хома згадує, що до їхнього дому безперервно приходили односельці з одним і тим самим запитанням: "Де дзідзьо?". Саме тоді, ще в дитинстві, він усвідомив, наскільки популярним був його дідусь серед людей. Ця фраза, яку він чув знову і знову, згодом і перетворилася на його сценічний псевдонім — Dzidzio.

Артист зізнався, що для нього це не просто ім’я, а тепла сімейна історія та символ поваги до дідуся, який усе життя допомагав людям.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров здатен суттєво змінити роботу Міністерства оборони України, зробивши відомство більш технологічним і системним. Про це заявив народний депутат Єгор Чернєв в інтерв’ю медіа Новини.LIVE.
За словами парламентаря, Федоров зарекомендував себе як сильний управлінець, який має реальний досвід побудови ефективних державних систем фактично "з нуля". Саме таку модель, зазначив Чернєв, йому вдалося реалізувати під час роботи в Міністерство цифрової трансформації України, де цифрові сервіси стали масовими та системними.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/DTcnJKFiP7L/?igsh=MWlyZTdpN3luaXB1Yw==
Теги:

Новости

Все новости