Кто такой Dzidzio на самом деле и при чем здесь дедушка

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Український артист Михайло Хома (Dzidzio) поділився архівною світлиною зі своїм дідусем та розповів особисту історію, яка стала основою його сценічного імені.
Дзидзьо и его дедушка
На фото — маленький Михайло разом із дідусем, якого в їхньому регіоні називали "дзідзьо", що означає "дідусь". За словами артиста, його дідусь — Маркуль Ян Казимирович — працював ветеринаром і був надзвичайно відомою людиною в селі. Через велику кількість господарств він постійно ходив до людей лікувати тварин і майже не бував удома.
Хома згадує, що до їхнього дому безперервно приходили односельці з одним і тим самим запитанням: "Де дзідзьо?". Саме тоді, ще в дитинстві, він усвідомив, наскільки популярним був його дідусь серед людей. Ця фраза, яку він чув знову і знову, згодом і перетворилася на його сценічний псевдонім — Dzidzio.
Артист зізнався, що для нього це не просто ім’я, а тепла сімейна історія та символ поваги до дідуся, який усе життя допомагав людям.