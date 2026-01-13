logo_ukra

Хто такий Dzidzio насправді і до чого тут дідусь

«То я і мій дзідзьо»: Dzidzio показав архівне фото з дідусем і пояснив походження свого псевдоніму

13 січня 2026, 18:02
Український артист Михайло Хома (Dzidzio) поділився архівною світлиною зі своїм дідусем та розповів особисту історію, яка стала основою його сценічного імені.

Хто такий Dzidzio насправді і до чого тут дідусь

Дзідзьо та його дідусь

На фото — маленький Михайло разом із дідусем, якого в їхньому регіоні називали "дзідзьо", що означає "дідусь". За словами артиста, його дідусь — Маркуль Ян Казимирович — працював ветеринаром і був надзвичайно відомою людиною в селі. Через велику кількість господарств він постійно ходив до людей лікувати тварин і майже не бував удома.

Хома згадує, що до їхнього дому безперервно приходили односельці з одним і тим самим запитанням: "Де дзідзьо?". Саме тоді, ще в дитинстві, він усвідомив, наскільки популярним був його дідусь серед людей. Ця фраза, яку він чув знову і знову, згодом і перетворилася на його сценічний псевдонім — Dzidzio.

Артист зізнався, що для нього це не просто ім’я, а тепла сімейна історія та символ поваги до дідуся, який усе життя допомагав людям.

