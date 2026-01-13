Хто такий Dzidzio насправді і до чого тут дідусь

Рубрики
Український артист Михайло Хома (Dzidzio) поділився архівною світлиною зі своїм дідусем та розповів особисту історію, яка стала основою його сценічного імені.
Дзідзьо та його дідусь
На фото — маленький Михайло разом із дідусем, якого в їхньому регіоні називали "дзідзьо", що означає "дідусь". За словами артиста, його дідусь — Маркуль Ян Казимирович — працював ветеринаром і був надзвичайно відомою людиною в селі. Через велику кількість господарств він постійно ходив до людей лікувати тварин і майже не бував удома.
Хома згадує, що до їхнього дому безперервно приходили односельці з одним і тим самим запитанням: "Де дзідзьо?". Саме тоді, ще в дитинстві, він усвідомив, наскільки популярним був його дідусь серед людей. Ця фраза, яку він чув знову і знову, згодом і перетворилася на його сценічний псевдонім — Dzidzio.
Артист зізнався, що для нього це не просто ім’я, а тепла сімейна історія та символ поваги до дідуся, який усе життя допомагав людям.