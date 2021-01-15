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Кто виновен в смерти Бориса Грачевского: близкие назвали виновного

Близкая подруга рассказала про обстоятельства смерти основателя "Ералаша"

сегодня, 14:41
Автор:

Любовь Блажко

Давняя подруга создателя "Ералаша" заявила, что знает, кто виновен в его смерти. Лариса Преториус уверена, что в смерти режиссера виновата онлайн-врач, которая консультировала Грачевского, пока тот был на лечении дома. Такое заявление женщина сделала в своем интервью изданию "Московский комсомолец".

Кто виновен в смерти Бориса Грачевского: близкие назвали виновного

Борис Грачевский. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Преториус утверждает, что когда Грачевский попал в больницу, то уже него уже было поражено 85 процентов легких. Она добавила, что онлайн-врач настаивала на том, чтобы мужчина не делал КТ, когда прошло уже около 12-ти дней с начала его болезни. Тем не менее Грачевский не послушал врача, и все же поехал обследоваться: результаты оказались неутешительными. 

Также Лариса Преториус рассказала, что "специалист" виновна еще и в том, что довела жену Бориса до прединсультного состояния: у нее началось разжижение крови, а это плохо сказывается на сердечно-сосудистой системе. 

Информацию о смерти Бориса Грачевского информагентству "ТАСС" подтвердила его жена Екатерина Белоцерковская. Ранее стало известно, что режиссера за несколько дней до смерти перевели в реанимацию, потому что его состояние начало ухудшаться. Врачи ввели его в медикаментозную кому. 

Также мы писали, умер создатель "Ералаша" Борис Грачевский. Сегодня, 14 января, скончался создатель "Ералаша" и популярный российский режиссер Борис Грачевский. Ему был 71 год. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала Mash.
Как сообщало издание "Комментарии", создателя "Ералаша" снова ввели в кому и подключили к аппарату ЭКМО. Популярный российский кинорежиссер Борис Грачевский снова в состоянии медикаментозной комы. Его самочувствие ухудшилось по той причине, что появились осложнения, которые были вызваны коронавирусом. Об этом пишет Telegam-канал Baza.


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Источник: https://www.mk.ru/social/2021/01/15/blizkie-borisa-grachevskogo-obvinili-v-ego-smerti-onlaynvracha.html
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