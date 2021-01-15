Кто виновен в смерти Бориса Грачевского: близкие назвали виновного

Давняя подруга создателя "Ералаша" заявила, что знает, кто виновен в его смерти. Лариса Преториус уверена, что в смерти режиссера виновата онлайн-врач, которая консультировала Грачевского, пока тот был на лечении дома. Такое заявление женщина сделала в своем интервью изданию "Московский комсомолец".



Борис Грачевский. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Преториус утверждает, что когда Грачевский попал в больницу, то уже него уже было поражено 85 процентов легких. Она добавила, что онлайн-врач настаивала на том, чтобы мужчина не делал КТ, когда прошло уже около 12-ти дней с начала его болезни. Тем не менее Грачевский не послушал врача, и все же поехал обследоваться: результаты оказались неутешительными.

Также Лариса Преториус рассказала, что "специалист" виновна еще и в том, что довела жену Бориса до прединсультного состояния: у нее началось разжижение крови, а это плохо сказывается на сердечно-сосудистой системе.

Информацию о смерти Бориса Грачевского информагентству "ТАСС" подтвердила его жена Екатерина Белоцерковская. Ранее стало известно, что режиссера за несколько дней до смерти перевели в реанимацию, потому что его состояние начало ухудшаться. Врачи ввели его в медикаментозную кому.



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