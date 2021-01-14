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Создатель "Ералаша" Борис Грачевский снова в коме: что говорят врачи

Создателя "Ералаша" снова ввели в кому и подключили к аппарату ЭКМО

сегодня, 19:36
Автор:

Любовь Блажко

Стало известно, что популярный российский кинорежиссер Борис Грачевский снова в состоянии медикаментозной комы. Его самочувствие ухудшилось по той причине, что появились осложнения, которые были вызваны коронавирусом. Об этом пишет Telegam-канал Baza.

Создатель "Ералаша" Борис Грачевский снова в коме: что говорят врачи

Борис Грачевский. Фото: rbc.ru

Сообщается, что на данный момент Борис в реанимации, он подключен к аппарату ЭКМО – экстракорпоральной мембранной оксигенации. Этот аппарат нужен больным, которым не помогает аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врачи говорят, что состояние 71-летнего режиссера тяжелое. 

Добавим, Борис Грачевский попал в больницу из-за того, что у него возникли осложнения из-за COVID-19. Его госпитализировали 28 декабря в городскую больницу №52 в Москве. 

Грачевского в больнице сразу же подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Известно, что 11 января он был в сознании и общался с медиками с помощью жестов. К сожалению, состояние сценариста через какое-то время снова ухудшилось. 

Борис Грачевский является известным советским сценаристом и кинорежиссером, художественным руководителем детского киножурнала "Ералаш". 

Кроме того, Грачевский написал сборник юмористических изречений "Идиотизмы", а в 2017 году стал членом жюри детского КВН. 

В 2018 году он признался, что у него рак кожи, который появился из-за родинки. На тот момент Грачевскому уже сделали химиотерапию, облучение и несколько операций. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, женщина родила двойню, находясь в коме из-за коронавируса. В одной из больниц Великобритании, женщина родила двух малышей, находясь в искусственной коме из-за коронавирусной инфекции.
Пациентка рассказала, что дома ей стало плохо и ее забрала "скорая" помощь. Дальше она ничего не помнит, потому что попала в реанимацию, и врачи ввели ее в искусственную кому. Это случилось, когда женщина была на 7 месяце беременности.


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Источник: https://t.me/bazabazon/5649
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