Кто из голливудских звезд разговаривает на украинском языке (ФОТО, ВИДЕО)



















Кто из голливудских звезд говорит на украинском языке фото: из открытых источников

Большое количество украинских звезд предпочитают разговаривать на своем родном языке. Однако же и некоторые голливудские знаменитости гордятся своими украинскими корнями и с удовольствием демонстрируют свои навыки этого милозвучного языка. Мы расскажем о пяти звездах голливуда, которые разговаривают на украинском.

Мила Йовович

Американская актриса Мила Йовович или Милица Богдановна Йовович (настоящее имя, — ред) является уроженкой украинской столицы, города Киев. Голливудская звезда снималась в таких известных фильмах как "Пятый элемент", двух частях фильма "Обитель зла", "Жанна д’Арк" и многих других.

Знаменитость гордится своим украинским происхождением и неоднократно демонстрировала это. К примеру, в коллекции своей одежды она использовала национальные мотивы. Кроме того, пару лет назад в Сеть было загружено видео, на котором Мила исполняет песню "Ой, у гаю при Дунаю". Стоит отметить, что в Америке актриса живет с пятилетнего возраста. Однако свой родной язык она отлично знает.

Стивен Спилберг

Вероятно, многие удивятся, увидев в этом топе Спилберга. Однако у американского кинорежиссера есть украинские корни. Оба дедушки знаменитости родом из Украины.

Впервые сам Стивен побывал в Украине в возрасте 59 лет. Выйдя из самолета он сказал: "Нарешті я вдома!".

К слову, любимым блюдом Спилберга является украинский борщ.





Дэвид Духовны

Американский актер, снявшийся в сериале "Совершенно секретно" также имеет украинские корни. Однако об этом он и сам узнал не так давно. В 2014 году он сделал пост на своей страничке в Twitter, в котором рассказал, что его дедушка уроженец украинского города Бердичев.





Вера Фармига

Вера Фармига является еще одной американской актрисой украинского происхождения. Родители Веры переехали в США перед ее рождением. Однако было принято решение отдать дочь в украинскую католическую школу в штате Нью-Джерси. До того как Фармиге исполнилось шесть лет, она ходила в украинскую школу и даже выступала в народном ансамбле. Родная сестра Веры — актриса Таиса Фармига, известная своими ролями в популярном сериале "Американская история ужасов". Вместе сестры могут разговаривать и даже петь на украинском языке.

Иванна Сахно

С 15-летнего возраста звезда фильма "Тихоокеанский рубеж-2" проживает в штатах. Однако ее родным городом является Киев. О своем происхождении и родной стране девушка не забывает. Она, как и прежде, может свободно разговаривать на украинском языке.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, у кого из знаменитостей есть личный остров, а также о том, что Тина Кароль восхитила костюмом за 100 тысяч гривен.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!