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Кто из голливудских звезд разговаривает на украинском языке (ФОТО, ВИДЕО)

ТОП-5 знаменитостей, которые говорят на украинском

сегодня, 17:25
Автор:

Мокрик Анастасия








Кто из голливудских звезд разговаривает на украинском языке (ФОТО, ВИДЕО)

Кто из голливудских звезд говорит на украинском языке фото: из открытых источников

Большое количество украинских звезд предпочитают разговаривать на своем родном языке. Однако же и некоторые голливудские знаменитости гордятся своими украинскими корнями и с удовольствием демонстрируют свои навыки этого милозвучного языка. Мы расскажем о пяти звездах голливуда, которые разговаривают на украинском. 

Мила Йовович

Американская актриса Мила Йовович или Милица Богдановна Йовович (настоящее имя, — ред) является уроженкой украинской столицы, города Киев. Голливудская звезда снималась в таких известных фильмах как "Пятый элемент", двух частях фильма "Обитель зла", "Жанна д’Арк" и многих других. 

Знаменитость гордится своим украинским происхождением и неоднократно демонстрировала это. К примеру, в коллекции своей одежды она использовала национальные мотивы. Кроме того, пару лет назад в Сеть было загружено видео, на котором Мила исполняет песню "Ой, у гаю при Дунаю". Стоит отметить, что в Америке актриса живет с пятилетнего возраста. Однако свой родной язык она отлично знает.     

Стивен Спилберг

Вероятно, многие удивятся, увидев в этом топе Спилберга. Однако у американского кинорежиссера есть украинские корни. Оба дедушки знаменитости родом из Украины. 

Впервые сам Стивен побывал в Украине в возрасте 59 лет. Выйдя из самолета он сказал: "Нарешті я вдома!".

К слову, любимым блюдом Спилберга является украинский борщ. 

Кто из голливудских звезд разговаривает на украинском языке (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2

Дэвид Духовны

Американский актер, снявшийся в сериале "Совершенно секретно" также имеет украинские корни. Однако об этом он и сам узнал не так давно. В 2014 году он сделал пост на своей страничке в Twitter, в котором рассказал, что его дедушка уроженец украинского города Бердичев. 

Кто из голливудских звезд разговаривает на украинском языке (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3

Вера Фармига 

Вера Фармига является еще одной американской актрисой украинского происхождения. Родители Веры переехали в США перед ее рождением. Однако было принято решение отдать дочь в украинскую католическую школу в штате Нью-Джерси. До того как Фармиге исполнилось шесть лет, она ходила в украинскую школу и даже выступала в народном ансамбле. Родная сестра Веры — актриса Таиса Фармига, известная своими ролями в популярном сериале "Американская история ужасов". Вместе сестры могут разговаривать и даже петь на украинском языке. 

Иванна Сахно

С 15-летнего возраста звезда фильма "Тихоокеанский рубеж-2" проживает в штатах. Однако ее родным городом является Киев. О своем происхождении и родной стране девушка не забывает. Она, как и прежде, может свободно разговаривать на украинском языке. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, у кого из знаменитостей есть личный остров, а также о том, что Тина Кароль восхитила костюмом за 100 тысяч гривен.


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Источник: https://prolviv.com/blog/2019/10/20/ne-vidtsuralysia-movy-top-5-hollivudskykh-zirok-iaki-rozmovliaiut-ukrainskoiu/
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