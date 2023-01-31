Куда девался Олег Винник: украинская телеведущая рассказала, что сейчас делает певец

Многие фаны и поклонники известного певца до сих пор не имеют ответа на вопрос: куда девался Олег Винник и по какой причине о нем нет никаких известий, начиная с 24 февраля. Как только началось военное вторжение, исполнитель вроде бы залег ко дну, не сделал никаких публичных обращений, не осудил российскую агрессию.

Олег Винник (фото из открытых источников)

На этом фоне последовал слух о том, что звездный певец отказался поддержать свою страну. Но, в действительности все иначе, — утверждает телеведущая Мила Еремеева.

Еремеева подтвердила данные о том, что у исполнителя возникли проблемы с собственным самочувствием. Отвечая на вопрос, нужно ли "брать" певца в новый украинский шоу-бизнес, ведущая отметила, что Виннику теперь не до этого.

"Я знаю, что с ним происходит сейчас... Там дело не в каких-то патриотических историях, нет. Олег — он украинский артист, он поддерживает Украину. Но пока у него перерыв, связанный абсолютно со здоровьем и всем остальным" , — подчеркнула Еремеева во время подкаста на GLOSTER FM.

Украинская звезда перестала появляться на сцене сразу после 24 февраля 2022 года. Поэтому сразу начали говорить, что Винник будто намерен отмолчаться, равно как и о том, что певец, возможно, тяжело заболел.

Правдивую информацию обнародовала адвокат Винника. Несмотря на проблемы со здоровьем, Винник оказывает помощь ВСУ, — подытожила она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Винник признался, почему скрывает личную жизнь . Любитель женщин и известный украинский певец Олег Винник рассказал, почему не выставляет личную жизнь напоказ. Певец заявил, что не видит смысла в раскрытии личных отношений и громких заявлений. По мнению звезды, любовь зрителей и слушателей следует завоевывать своим творчеством и качественным материалом, а не сплетнями и сенсациями.

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