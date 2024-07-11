Культовая актриса из фильма "Сияние" мертва

Американская актриса Шелли Дювалл, известная по роли в фильме Стэнли Кубрика "Сяйво", скончалась в возрасте 75 лет. Партнер актрисы Дэн Гилрой подтвердил, что причиной смерти стали осложнения, вызванные диабетом.



Культовая сцена с Шелли Дювалл из фильма "Сияние"

Партнер актрисы Дэн Гилрой сообщил, что Шелли Дювалл скончалась во сне в своем доме в Бланко, штат Техас.

"Моя дорогая, милая, прекрасная спутница жизни и подруга покинула нас. Слишком много боли в последнее время, теперь она свободна. Улетай, прекрасная Шелли", — сообщил Гилрой.

Шелли Дювалл не планировала становиться актрисой и с детства мечтала быть художницей. Во время учебы в колледже в Хьюстоне американский режиссер Роберт Альтман заметил Дювалл и уговорил ее попробовать себя в кастинге. Вскоре Шелли дебютировала на экране в роли соблазнительницы-подростка и экскурсовода Сюзанны Дэвис в фильме "Брюстер Макклауд".

Спустя десять лет Дюваллл сыграла вместе с Робином Уильямсом роль культового персонажа комиксов Олив Ойл – волевой девушки в беде, в экранизации Роберта Альтмана "Попай".

Однако настоящая слава к Дювалл пришла после фильма по книге Стивена Кинга "Сияние". Фильм Стэнли Кубрика нуждался в значительных усилиях от Дювалл, ведь съемки заняли 13 месяцев, а некоторые сцены пришлось снимать по несколько десятков раз. Кроме того, культовую сцену с бейсбольной битой Кубрик переснял 127 раз.

Шелли Дювалл сыграла в десятках фильмов и осталась в памяти зрителей как чрезвычайно разносторонняя и смелая актриса.

"Шелли Дювалл похожа на драгоценный фарфор. Никто не выглядит и не звучит так, как она", – писал кинокритик Роджер Эберт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о единственном фильме Стивена Кинга, который он не смог досмотреть до конца.

Также "Комментарии" писали о смерти актера из сериала "Альф".