Культовый американский актер похвастался, что стал гражданином России
commentss НОВОСТИ Все новости

Культовый американский актер похвастался, что стал гражданином России

Американский актер Стивен Сигал заявил, что гордится российским гражданством. Звезда боевиков 90-х стала пропагандистом Кремля.

10 декабря 2025, 13:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Американский актер и бывшая звезда боевиков 90-х Стивен Сигал заявил, что гордится тем, что стал гражданином России. 73-летний актер отметил, что после получения паспорта РФ люди якобы начали воспринимать его иначе, не только как актера или мастера боевых искусств, а как "русского", что, по его словам, вызывает как поддержку, так и критику.

Культовый американский актер похвастался, что стал гражданином России

Стивен Сигал. Фото из открытых источников

Стивен Сигал в комментарии российским СМИ похвастался, что уже долгое время является гражданином России.

"Я горжусь тем, что я гражданин России. После того как я получил российское гражданство, люди начали воспринимать меня по-другому. Не как американскую звезду фильмов, не просто мастера единоборств или музыканта. Кто-то ненавидит меня за то, что у меня есть российское гражданство. Кто-то, напротив, считает, что это отличным, и поддерживает меня", — сказал Сигал.

Стивен Сигал стал известен благодаря уникальному стилю айкидо, который актер активно демонстрировал в кинолентах конца 80-х и 90-х. Однако его карьера в США фактически остановилась после 2010-х, а последний американский фильм с его участием вышел в 2019 году.

Уже около десяти лет Сигал проживает в России. В 2016 году Владимир Путин лично вручил ему российский паспорт, а сам актер стал "специальным представителем" МИД РФ по гуманитарным связям с США и Японией. С началом полномасштабного вторжения России в Украину Сигал открыто принял сторону Кремля и поддержал агрессию, неоднократно оправдывал аннексию Крыма и распространял ключевые тезисы российской пропаганды.

В своих публичных выступлениях Сигал повторяет нарративы Москвы о "внешних силах", якобы влияющих на войну, а также перекладывает ответственность за вторжение РФ на "третьих игроков".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Стивен Сигал планировал снимать пропагандистский фильм о войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что американский актер хочет воевать на стороне РФ ради Путина.



