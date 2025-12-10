Культовый американский актер похвастался, что стал гражданином России

Американский актер и бывшая звезда боевиков 90-х Стивен Сигал заявил, что гордится тем, что стал гражданином России. 73-летний актер отметил, что после получения паспорта РФ люди якобы начали воспринимать его иначе, не только как актера или мастера боевых искусств, а как "русского", что, по его словам, вызывает как поддержку, так и критику.

Стивен Сигал. Фото из открытых источников

Стивен Сигал в комментарии российским СМИ похвастался, что уже долгое время является гражданином России.

"Я горжусь тем, что я гражданин России. После того как я получил российское гражданство, люди начали воспринимать меня по-другому. Не как американскую звезду фильмов, не просто мастера единоборств или музыканта. Кто-то ненавидит меня за то, что у меня есть российское гражданство. Кто-то, напротив, считает, что это отличным, и поддерживает меня", — сказал Сигал.

Стивен Сигал стал известен благодаря уникальному стилю айкидо, который актер активно демонстрировал в кинолентах конца 80-х и 90-х. Однако его карьера в США фактически остановилась после 2010-х, а последний американский фильм с его участием вышел в 2019 году.

Уже около десяти лет Сигал проживает в России. В 2016 году Владимир Путин лично вручил ему российский паспорт, а сам актер стал "специальным представителем" МИД РФ по гуманитарным связям с США и Японией. С началом полномасштабного вторжения России в Украину Сигал открыто принял сторону Кремля и поддержал агрессию, неоднократно оправдывал аннексию Крыма и распространял ключевые тезисы российской пропаганды.

В своих публичных выступлениях Сигал повторяет нарративы Москвы о "внешних силах", якобы влияющих на войну, а также перекладывает ответственность за вторжение РФ на "третьих игроков".

