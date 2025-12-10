Американський актор і колишня зірка бойовиків 90-х Стівен Сігал заявив, що пишається тим, що став громадянином Росії. 73-річний актор наголосив, що після отримання паспорта РФ люди нібито почали сприймати його інакше, не лише як актора чи майстра бойових мистецтв, а як "росіянина", що, за його словами, викликає як підтримку, так і критику.

Стівен Сігал. Фото з відкритих джерел

Стівен Сігал у коментарі російським ЗМІ похвалився, що вже тривалий час є громадянином Росії.

"Я пишаюся тим, що я громадянин Росії. Після того, як я отримав російське громадянство, люди почали сприймати мене по-іншому. Не як американську зірку фільмів, не просто майстра єдиноборств чи музиканта. Хтось ненавидить мене за те, що я маю російське громадянство. Хтось, навпаки, вважає, що це чудово, і підтримує мене", — сказав Сігал.

Стівен Сігал став відомим завдяки унікальному стилю айкідо, яке актор активно демонстрував у кінострічках кінця 80-х і 90-х. Проте його кар’єра у США фактично зупинилася після 2010-х, а останній американський фільм за його участю вийшов у 2019 році.

Уже майже десять років Сігал проживає в Росії. У 2016 році Володимир Путін особисто вручив йому російський паспорт, а сам актор став "спеціальним представником" МЗС РФ із питань гуманітарних зв’язків зі США та Японією. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сігал відкрито став на бік Кремля та підтримав агресію, неодноразово виправдовував анексію Криму та поширював ключові тези російської пропаганди.

У своїх публічних виступах Сігал повторює наративи Москви про "зовнішні сили", які нібито впливають на війну, а також перекладає відповідальність за вторгнення з РФ на "третіх гравців".

