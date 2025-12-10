logo_ukra

Культовий американський актор похвалився, що став громадянином Росії
commentss НОВИНИ Всі новини

Культовий американський актор похвалився, що став громадянином Росії

Американський актор Стівен Сігал заявив, що пишається російським громадянством. Зірка бойовиків 90-х стала пропагандистом Кремля.

10 грудня 2025, 13:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Американський актор і колишня зірка бойовиків 90-х Стівен Сігал заявив, що пишається тим, що став громадянином Росії. 73-річний актор наголосив, що після отримання паспорта РФ люди нібито почали сприймати його інакше, не лише як актора чи майстра бойових мистецтв, а як "росіянина", що, за його словами, викликає як підтримку, так і критику.

Культовий американський актор похвалився, що став громадянином Росії

Стівен Сігал. Фото з відкритих джерел

Стівен Сігал у коментарі російським ЗМІ похвалився, що вже тривалий час є громадянином Росії.

"Я пишаюся тим, що я громадянин Росії. Після того, як я отримав російське громадянство, люди почали сприймати мене по-іншому. Не як американську зірку фільмів, не просто майстра єдиноборств чи музиканта. Хтось ненавидить мене за те, що я маю російське громадянство. Хтось, навпаки, вважає, що це чудово, і підтримує мене", — сказав Сігал.

Стівен Сігал став відомим завдяки унікальному стилю айкідо, яке актор активно демонстрував у кінострічках кінця 80-х і 90-х. Проте його кар’єра у США фактично зупинилася після 2010-х, а останній американський фільм за його участю вийшов у 2019 році.

Уже майже десять років Сігал проживає в Росії. У 2016 році Володимир Путін особисто вручив йому російський паспорт, а сам актор став "спеціальним представником" МЗС РФ із питань гуманітарних зв’язків зі США та Японією. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сігал відкрито став на бік Кремля та підтримав агресію, неодноразово виправдовував анексію Криму та поширював ключові тези російської пропаганди.

У своїх публічних виступах Сігал повторює наративи Москви про "зовнішні сили", які нібито впливають на війну, а також перекладає відповідальність за вторгнення з РФ на "третіх гравців". 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Стівен Сігал планував знімати пропагандистський фільм про війну в Україні.

Також "Коментарі" писали, що американський актор хоче воювати на боці РФ заради Путіна.



