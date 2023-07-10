20 лет потайной любви: Енрике Иглесиас и Анна Курнікова тайно поженились

Мировая знаменитость Энрике Иглесиас и его избранница — российская экс-теннисистка Анна Курникова, раздавая многочисленные интервью, заявили, что никогда не свяжут себя вузами брака. Испанец и россиянка находятся в отношениях с 2001 года, и, наконец, нарушили свои обещания.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова (фото из открытых источников)

О важном изменении в жизни звезд информирует издание Marca. По словам старшего брата певца, артиста Хулио Иглесиаса-младшего, который присутствовал на трансляции шоу Sonsoles Oneg и случайно об этом оговорился. Итак, Энрике и Анна Курникова сейчас уже связаны официальными связями, как муж и жена.

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При этом, в эфире шоу Хулио ничего не рассказал о звездных родственниках, не назвал никаких подробностей. Нельзя ждать, что звездная пара эту новость еще и прокомментирует. Собственные отношения знаменитости не часто обсуждают публично. На страницах в их социальных сетях не найдешь общих фотографий – только фотографии детей, концерты и светские мероприятия, где они побывали.

Важно, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова познакомились 22 года назад – известная теннисистка участвовала в процессе съемок клипа певца на песню Escape. Спустя несколько лет, в 2004 году представители светской тусовки передавали слухи о помолвке влюбленных, которые затем не подтвердились.

Пополнение к звездам пришло в 2017 году. У международной пары Курниковой и Иглесиаса родились двойняшки, сын Николас и дочь Люси, еще через 3 года после этого – дочь Мэри. Поэтому обе звезды – многодетная семья, а теперь еще официально – муж и жена.

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