10 случаев, когда актеры Marvel снялись вместе в других фильмах

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Диденко Светлана
Подборка фильмов, актеры которых не раз принимали участие в совместных проектах
Фото с открытых источников
В каких совместных фильмах снимались актеры кроме супергеройских фильмов, узнавайте далее.
1. "Зодиак" (2007)
Триллер Дэвида Финчера 2007 года рассказывает историю серийного убийцы, известного как Зодиак. История затягивается на несколько десятилетий с тех пор, как убийцу не нашли. Для поклонников вселенной Marvel приятным сюрпризом станет тандем актеров Марка Руффало, Роберт Дауни-младшего и Джейк Джилленхол.
2. "Кролик Джоджо" (2019)
Уникальная история о мальчике Джоджо, который увлекается известным диктатором Гитлером и тот является его воображаемым другом. Эта дружба продолжается до тех пор, пока он не находит еврейскую девочку в своем доме. Еще один фильм, который объединил актеров из вселенной Марвел Скарлет Йоханссон, Тайку Вайтити и Сэма Роквелла.
3. "Банкир" (2020)
Сэмюэль Л. Джексон и Энтони Макки снялись вместе не только в супергеройском кино. Фильм посвящен двум умным мужчинам, которые отличались цветом кожи, чтобы войти в бизнес. Они придумали план, как стать успешными, для этого они используют другого парня как "обертку" их дела.
4. "Дьявол всегда здесь" (2020)
Себастьян Стэн и Том Холланд объединили свои силы в новом американском психологическом триллере, основанном на одноименном романе 2011 года.
5. "Шерлок Холмс" (2009) и "Шерлок Холмс: Игра теней" (2011)
Роберт Дауни-младший и Джуд Лоу сыграли хороших друзей во франшизе о Шерлоке Холмсе. Оба актера также имеют отношение к киновселенной Marvel.
6. "Конг Остров черепа" (2017)
Фильм объединил в рамках одного проекта Тома Хиддлстона, Бри Ларсон и Сэмюэля Л.Джексона. Главные герои бок о бок противостоят гигантским обезьянам с острова Черепа.
7. "Ветряная Река" (2017)
Персонажи Джереми Реннера и Элизабет Олсен имеют дружеские отношения в "Мстителях" от Марвела. Американский фильм в жанре неовестерн имел коммерческий успех и собрал в прокате 45 миллионов долларов.
8. "Везде снег" (2013)
Поклонники, которые знают Криса Эванса по роли Капитана Америки, будут приятно удивлены игрой актера, находящегося в мире, где все замерзло. Компанию ему составляет Тильда Суинтон, которая снялась в фильме "Доктор Стренж".
9. "Сердце вдребезги" (2014)
Крис Эванс и Энтони Макки сыграли вместе не только в "Мстителях". По сюжету лента "Сердце вдребезги" сценарист, которого играет Эванс, получил задание написать романтическую комедию. Единственная проблема, он никогда не был влюблен.
10. "Дневники няни" (2007)
Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон встретились на съемочной площадке еще до знаменитых "Мстителей". Героиня Йоханссон играет сотрудницу, которая ухаживает за ребенком в доме богачей. Позже она встречает героя Криса Эванса.
Напомним, ранее "Комментарии" писали о главных фильмы и сериалы 2020 года.
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