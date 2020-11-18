10 случаев, когда актеры Marvel снялись вместе в других фильмах

Подборка фильмов, актеры которых не раз принимали участие в совместных проектах

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В каких совместных фильмах снимались актеры кроме супергеройских фильмов, узнавайте далее.

1. "Зодиак" (2007)

Триллер Дэвида Финчера 2007 года рассказывает историю серийного убийцы, известного как Зодиак. История затягивается на несколько десятилетий с тех пор, как убийцу не нашли. Для поклонников вселенной Marvel приятным сюрпризом станет тандем актеров Марка Руффало, Роберт Дауни-младшего и Джейк Джилленхол.





2. "Кролик Джоджо" (2019)

Уникальная история о мальчике Джоджо, который увлекается известным диктатором Гитлером и тот является его воображаемым другом. Эта дружба продолжается до тех пор, пока он не находит еврейскую девочку в своем доме. Еще один фильм, который объединил актеров из вселенной Марвел Скарлет Йоханссон, Тайку Вайтити и Сэма Роквелла.





3. "Банкир" (2020)

Сэмюэль Л. Джексон и Энтони Макки снялись вместе не только в супергеройском кино. Фильм посвящен двум умным мужчинам, которые отличались цветом кожи, чтобы войти в бизнес. Они придумали план, как стать успешными, для этого они используют другого парня как "обертку" их дела.





4. "Дьявол всегда здесь" (2020)

Себастьян Стэн и Том Холланд объединили свои силы в новом американском психологическом триллере, основанном на одноименном романе 2011 года.





5. "Шерлок Холмс" (2009) и "Шерлок Холмс: Игра теней" (2011)

Роберт Дауни-младший и Джуд Лоу сыграли хороших друзей во франшизе о Шерлоке Холмсе. Оба актера также имеют отношение к киновселенной Marvel.





6. "Конг Остров черепа" (2017)

Фильм объединил в рамках одного проекта Тома Хиддлстона, Бри Ларсон и Сэмюэля Л.Джексона. Главные герои бок о бок противостоят гигантским обезьянам с острова Черепа.





7. "Ветряная Река" (2017)

Персонажи Джереми Реннера и Элизабет Олсен имеют дружеские отношения в "Мстителях" от Марвела. Американский фильм в жанре неовестерн имел коммерческий успех и собрал в прокате 45 миллионов долларов.





8. "Везде снег" (2013)

Поклонники, которые знают Криса Эванса по роли Капитана Америки, будут приятно удивлены игрой актера, находящегося в мире, где все замерзло. Компанию ему составляет Тильда Суинтон, которая снялась в фильме "Доктор Стренж".





9. "Сердце вдребезги" (2014)

Крис Эванс и Энтони Макки сыграли вместе не только в "Мстителях". По сюжету лента "Сердце вдребезги" сценарист, которого играет Эванс, получил задание написать романтическую комедию. Единственная проблема, он никогда не был влюблен.





10. "Дневники няни" (2007)

Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон встретились на съемочной площадке еще до знаменитых "Мстителей". Героиня Йоханссон играет сотрудницу, которая ухаживает за ребенком в доме богачей. Позже она встречает героя Криса Эванса.





Напомним, ранее "Комментарии" писали о главных фильмы и сериалы 2020 года.

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