Названы главные фильмы и сериалы 2020 года

Американская премия People’s Choice Awards объявила список лауреатов за 2020 год.

Фото: Ivi

Нужно подчеркнуть, что премию присуждают певцам, актерам и деятелям поп-культуры исключительно по результатам зрительского голосования, в сравнении с другими известными наградами, когда победителя в номинации назначает специальная уполномоченная комиссия.



По мнению зрителей, главным фильмом этого года стал боевик "Плохие парни навсегда", в котором сыграл Уилл Смит и Мартин Лоуренс.





Фото: kino-teatr.ru

Кстати, Уилл Смит сумел вырвать первенство в категории "Лучший актер". Тиффани Хэддиш из "Гламурных босов" признана "Лучшей актрисой". В номинации "Звезда драматического кино" по праву одержал поведу Лин-Мануля Миранду за фильм "Гамильтон".

Юную американскую звезду Джои Кинг из "Будки поцелуев 2" зрители признали "Лучшей комедийной актрисой". Голливудскому красавчику Крису Хемсфорту досталась награда в категории "Актер экшн-фильма"

Фильм "Будка поцелуев-2" также вырвал победу как "Лучшая комедия года", а "Мулан" стал лучшим экшн-фильмом. "Гамильтон" — первый среди драматических лент. Среди мультфильмов победил анимационный фильм "Вперед" завоевал звание "Лучшего фильма для семейного просмотра".





Фото: ITC.ua

Несмотря на 16 лет в эфире, зрители до сих пор любят и выбирают лучшим сериалом "Анатомию страсти". В категории драматического шоу победил сериал "Ривердэйл", а среди комедийных сериалов зрители выбрали "Я никогда не…". Не забыли и о драматическом сериале 2020 года и в категории выбрали шоу "Вайнона Эрп".

Коул Спроус из молодежного сериала "Ривердейл" выиграл в номинации "Лучший сериальный актер", а лучшей сериальной актрисой стала Эллен Помпео из "Анатомии страсти". Менди Мур забрала победу в категории "Лучшая драматическая актриса", в то время как комедийной актрисой сериала стала София Вергара.





Фото: Ivi

Шоу, как неотъемлемая часть жизни зрителей, также получила должное внимание. "Голос" стал лучшим шоу, в котором соревнуются американские певцы. Победу в категории "Лучшее дневное тв шоу" одержала Эллен ДеДженерес со своим одноименным шоу. В аналогичной номинации, только за вечерний эфир получил Джимми Феллон. Сестра всемирно известной Ким Кардашьян – Хлои, получила награду как "Лучшая звезда реалити-шоу".





Фото: USA Today

Напомним, издательство "Комментарии" писали о том, что певица Рианна переквалифицировалась в дизайнеры обуви.





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