21-летняя девушка шокировала сумму, котору заработала за два года на OnlyFans

Американская модель Софи Рейн (Sophie Rain), которой в сентябре исполнилось 21 год, обнародовала данные о своем заработке на платформе OnlyFans. За два года работы девушка получила более 95 миллионов долларов дохода, что эквивалентно примерно 4 миллиардам гривен.

Модель OnlyFans Софи Рейн. Фото из открытых источников

Софи Рейн 27 ноября в соцсетях опубликовала статистику заработков на OnlyFans. На скриншоте виден график доходов, показывающий рост доходов модели OnlyFans более чем на 26 000%. В среднем Софи Рейн на платформе зарабатывала 2-3 миллиона долларов, а в отдельные месяцы доходы достигали 6 миллионов долларов.

"Благодарна за два года здесь", — написала девушка, добавив эмодзы в форме сердца.

Заработки Софи Рейн на OnlyFans

История Софи Рейн началась во Флориде, где девушка выросла в малоимущей семье и с 17 лет работала официанткой. После ухода с работы в 2023 году друзья предложили ей попробовать создавать контент на OnlyFans.

Модель OnlyFans Софи Рейн. Фото: @sophieraiin

Модель OnlyFans Софи Рейн. Фото: @sophieraiin

Откровенные фото девушки привлекли внимание пользователей. Широкую популярность Софи Рейн приобрела в 2024 году, когда впервые опубликовала информацию о доходах. Тогда девушка заработала 43 миллиона долларов. Кроме эротических фото, девушка публикует заметки о целомудрии и христианстве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько зарабатывают модели OnlyFans. Их доходы сравнялись со звездными баскетболистами НБА.

Также "Комментарии" писали, что гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский вдохновился моделью OnlyFans Софи Рейн и предложил новый тариф под названием "Эскорт".