21-річна дівчина шокувала сумою, яку заробила за два роки на OnlyFans

Американська модель Софі Рейн (Sophie Rain), якій у вересні виповнилося 21 рік, оприлюднила дані про свій заробіток на платформі OnlyFans. За два роки роботи дівчина отримала понад 95 мільйонів доларів доходу, що еквівалентно приблизно 4 мільярди гривень.

Софі Рейн 27 листопада у соцмережах опублікувала статистику заробітків на OnlyFans. На скриншоті видно графік доходів, який показує зростання прибутків моделі OnlyFans більш ніж на 26 000%. В середньому Софі Рейн на платформі заробляла 2-3 мільйони доларів, а в окремі місяці доходи сягали 6 мільйона доларів.

"Вдячна за два роки тут", — написала дівчина, додавши емодзі у формі серця.

Заробітки Софі Рейн на OnlyFans

Історія Софі Рейн почалася у Флориді, де дівчина виросла в малозабезпеченій сім’ї та з 17 років працювала офіціанткою. Після звільнення з роботи у 2023 році друзі запропонували їй спробувати створювати контент на OnlyFans.

Відверті фото дівчини привернули увагу користувачів. Широку популярність Софі Рейн здобула у 2024 році, коли вперше опублікувала інформацію про доходи. Тоді дівчина заробила 43 мільйони доларів. Крім еротичних фото, дівчина публікує нотатки про цноту та християнство.

