31-летняя звезда OnlyFans погибла в ДТП с мотоциклом
НОВОСТИ

31-летняя звезда OnlyFans погибла в ДТП с мотоциклом

Модель OnlyFans и порноактер Блэйк Митчелл (Лейн Роджерс) погиб в ДТП с мотоциклом в Калифорнии. Ему было 31 год.

18 декабря 2025, 14:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Популярный создатель контента для взрослых и модель платформы OnlyFans Лейн Роджерс, известный под сценическим именем Блэйк Митчелл, погиб в дорожно-транспортном происшествии в Калифорнии. Ему было 31 год. Трагический инцидент произошел 15 декабря на прибрежном участке Окснард-Плейн в округе Вентура.

31-летняя звезда OnlyFans погибла в ДТП с мотоциклом

Порноактер и модель OnlyFans Блэйк Митчелл погиб в ДТП. Фото из открытых источников

Как сообщили в офисе судебно-медицинской экспертизы округа Вентура, причиной смерти Лейна Роджерса стала тупая черепно-мозговая травма. Гибель сочли несчастным случаем. По данным Калифорнийского дорожного патруля, авария произошла около 15:48 по местному времени с участием мотоцикла и грузовика на шоссе Тихоокеанского побережья.

Обстоятельства столкновения, в том числе возможное влияние алкоголя или наркотических веществ, сейчас расследуются. Роджерс был объявлен мертвым на месте происшествия.

31-летняя звезда OnlyFans погибла в ДТП с мотоциклом - фото 2

Порноактер и модель OnlyFans Блэйк Митчелл скончался в ДТП в Калифорнии

Лейн Роджерс дебютировал в порноиндустрии в 2014 году после начала карьеры веб-моделей. В том же году его заметила одна из студий фильмов для взрослых. Впоследствии он приобрел известность и отличия за свою работу, а в 2018 году Блэйк Митчелл присоединился к платформе OnlyFans. В Instagram на него подписывалось более 400 тысяч пользователей.

Хотя порноактер идентифицировал себя как бисексуал, Роджерс сказал, что выбрал гей-контент вместо гетеросексуального, "потому что в гей-порно можно заработать больше денег, чем в гетеросексуальном".

Последнее обновление в его соцсетях датировано 11 декабря. Тогда он опубликовал шутливое видео с размышлениями о пяти годах жизни как популярной интернет-личности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 24-летнюю модель OnlyFans Лину Бину нашли мертвой .



Источник: https://people.com/onlyfans-star-lane-rogers-dies-at-31-in-motorcycle-collision-11871615
