31-річна зірка OnlyFans загинула в ДТП з мотоциклом

Популярний творець контенту для дорослих та модель платформи OnlyFans Лейн Роджерс, відомий під сценічним ім’ям Блейк Мітчелл, загинув у дорожньо-транспортній пригоді в Каліфорнії. Йому було 31 рік. Трагічний інцидент стався 15 грудня на прибережній ділянці Окснард-Плейн в окрузі Вентура.

Як повідомили в офісі судово-медичної експертизи округу Вентура, причиною смерті Лейна Роджерса стала тупа черепно-мозкова травма. Загибель визнали нещасним випадком. За даними Каліфорнійського дорожнього патруля, аварія сталася близько 15:48 за місцевим часом за участю мотоцикла та вантажівки на шосе Тихоокеанського узбережжя.

Обставини зіткнення, зокрема можливий вплив алкоголю або наркотичних речовин, наразі розслідуються. Роджерса оголосили мертвим на місці події.

Лейн Роджерс дебютував у порноіндустрії у 2014 році після початку кар’єри вебкам-моделі. Того ж року його помітила одна зі студій фільмів для дорослих. Згодом він здобув популярність і відзнаки за свою роботу, а у 2018 році Блейк Мітчелл приєднався до платформи OnlyFans. В Instagram на нього підписувалися понад 400 тисяч користувачів.

Хоча порноактор ідентифікував себе як бісексуал, Роджерс сказав, що обрав гей-контент замість гетеросексуального, "тому що в гей-порно можна заробити більше грошей, ніж у гетеросексуальному".

Останнє оновлення в його соцмережах датоване 11 грудня. Тоді він опублікував жартівливе відео з роздумами про п’ять років життя як популярної інтернет-особистості.

