logo_ukra

BTC/USD

87175

ETH/USD

2869.36

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.63

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона 31-річна зірка OnlyFans загинула в ДТП з мотоциклом
commentss НОВИНИ Всі новини

31-річна зірка OnlyFans загинула в ДТП з мотоциклом

Модель OnlyFans і порноактор Блейк Мітчелл (Лейн Роджерс) загинув у ДТП з мотоциклом у Каліфорнії. Йому було 31 рік.

18 грудня 2025, 14:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Популярний творець контенту для дорослих та модель платформи OnlyFans Лейн Роджерс, відомий під сценічним ім’ям Блейк Мітчелл, загинув у дорожньо-транспортній пригоді в Каліфорнії. Йому було 31 рік. Трагічний інцидент стався 15 грудня на прибережній ділянці Окснард-Плейн в окрузі Вентура.

31-річна зірка OnlyFans загинула в ДТП з мотоциклом

Порноактор та модель OnlyFans Блейк Мітчелл загинув у ДТП. Фото з відкритих джерел

Як повідомили в офісі судово-медичної експертизи округу Вентура, причиною смерті Лейна Роджерса стала тупа черепно-мозкова травма. Загибель визнали нещасним випадком. За даними Каліфорнійського дорожнього патруля, аварія сталася близько 15:48 за місцевим часом за участю мотоцикла та вантажівки на шосе Тихоокеанського узбережжя. 

Обставини зіткнення, зокрема можливий вплив алкоголю або наркотичних речовин, наразі розслідуються. Роджерса оголосили мертвим на місці події.

31-річна зірка OnlyFans загинула в ДТП з мотоциклом - фото 2

Порноактор та модель OnlyFans Блейк Мітчелл помер у ДТП в Каліфорнії

Лейн Роджерс дебютував у порноіндустрії у 2014 році після початку кар’єри вебкам-моделі. Того ж року його помітила одна зі студій фільмів для дорослих. Згодом він здобув популярність і відзнаки за свою роботу, а у 2018 році Блейк Мітчелл приєднався до платформи OnlyFans. В Instagram на нього підписувалися понад 400 тисяч користувачів.

Хоча порноактор ідентифікував себе як бісексуал, Роджерс сказав, що обрав гей-контент замість гетеросексуального, "тому що в гей-порно можна заробити більше грошей, ніж у гетеросексуальному".

Останнє оновлення в його соцмережах датоване 11 грудня. Тоді він опублікував жартівливе відео з роздумами про п’ять років життя як популярної інтернет-особистості.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що 24-річну модель OnlyFans Ліну Біну знайшли мертвою.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://people.com/onlyfans-star-lane-rogers-dies-at-31-in-motorcycle-collision-11871615
Теги:

Новини

Всі новини