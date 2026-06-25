23-летней блоггерке грозит смертная казнь через расстрел в Дубае: что произошло (ФОТО)

В Дубае выдвинули уголовное дело против 23-летней гражданки Великобритании Брук Джордж, обвиняемой в умышленном убийстве. По данным правозащитной организации Detained in Dubai, в случае признания виновной ей может грозить смертная казнь через расстрел – это максимальная мера наказания за подобные преступления в Объединенных Арабских Эмиратах.

Брук Джордж. Фото из открытых источников

Брук Джордж познакомилась с мужчиной через социальные сети в Великобритании, после чего несколько раз приезжала в Дубай. Сначала отношения выглядели стабильными, однако впоследствии, по ее словам, они приобрели признаки контроля и насилия.

Инцидент с блоггершей произошел после совместного вечера пары в баре Caffreys у Джумейра Уиллидж. По версии защиты женщина хотела забрать паспорт из квартиры, однако ее "сильно ударили в лицо и напали". Пытаясь защититься, Брук Джордж схватила нож и ранила 26-летнего мужчину.

Человек, который был убит в Дубае

После этого Брук Джордж пыталась покинуть страну, однако была задержана в международном аэропорту Дубая 22 июня 2026 года. В настоящее время она находится под стражей в полицейском участке Бур-Дубай.

Брук Джордж

Семья заявляет, что женщина находилась в "шоковом состоянии" и имела видимые следы избиения. Ее мать утверждает, что дочь была "напугана как никогда раньше".

"Это дело вызывает серьезную обеспокоенность насилием в отношении женщин, правом на самооборону, надлежащей правовой процедурой и обращением с гражданами Великобритании, которые содержатся за границей", — сказала директор правоохранительной организации Detained in Dubai Джорджа Радха Стирлинг.

Брук утверждает, что она действовала только после того, как подверглась жестокому нападению и боясь за свою безопасность. По ее словам, к ней следует относиться не только как к обвиняемой, но и как к вероятной жертве насилия, чьи обвинения и задокументированные травмы заслуживают надлежащего расследования. Отдельно адвокаты вспоминают утверждение о унизительных процедурах при ее аресте. Джордж утверждала, что ее заставили раздеться догола перед мужчинами-офицерами, без присутствия женщин, описывая инцидент как "глубоко унизительный и тревожный".

Расследование по делу Брук Джордж продолжается. Если 23-летнюю британку признают виновной, ей грозит смертная казнь через расстрел.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как студентка из Великобритании получила пожизненное заключение в Дубае из-за "очень глупой ошибки".