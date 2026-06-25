23-річній блогерці загрожує смертна кара через розстріл у Дубаї: що сталося (ФОТО)

У Дубаї висунули кримінальну справу проти 23-річної громадянки Великої Британії Брук Джордж, яку звинувачують у навмисному вбивстві. За даними правозахисної організації Detained in Dubai, у разі визнання винною їй може загрожувати смертна кара через розстріл — це максимальна міра покарання за подібні злочини в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Брук Джордж. Фото з відкритих джерел

Брук Джордж познайомилася з чоловіком через соціальні мережі у Великій Британії, після чого кілька разів приїжджала до Дубая. Спершу стосунки виглядали стабільними, однак згодом, за її словами, вони набули ознак контролю та насильства.

Інцидент з блогеркою стався після спільного вечора пари в барі Caffreys у Джумейра Віллідж. За версією захисту, жінка хотіла забрати паспорт з квартири, однак її "сильно вдарили в обличчя та напали". Намагаючись захиститися Брук Джордж схопила ніж та поранила 26-річного чоловіка.

Чоловік, який був убитий в Дубаї

Після цього Брук Джордж намагалася залишити країну, однак була затримана в міжнародному аеропорту Дубая 22 червня 2026 року. Наразі вона перебуває під вартою в поліцейській дільниці Бур-Дубай.

Брук Джордж

Родина заявляє, що жінка перебувала в "шоковому стані" та мала видимі сліди побиття. Її мати стверджує, що донька була "налякана як ніколи раніше".

"Ця справа викликає серйозне занепокоєння щодо насильства щодо жінок, права на самооборону, належної правової процедури та поводження з громадянами Великої Британії, які утримуються за кордоном", – сказала директорка правоохоронної організації Detained in Dubai Джорджа Радха Стірлінг.

Брук стверджує, що вона діяла лише після того, як зазнала жорстокого нападу та боячись за свою безпеку. За її словами, до неї слід ставитися не лише як до обвинуваченої, а й як до ймовірної жертви насильства, чиї звинувачення та задокументовані травми заслуговують на належне розслідування. Окремо адвокати згадують твердження про принизливі процедури під час її арешту. Джордж стверджувала, що її змусили роздягнутися догола перед чоловіками-офіцерами, без присутності жінок, описуючи інцидент як "глибоко принизливий та тривожний".

Наразі розслідування у справі Брук Джордж триває. Якщо 23-річну британку визнають винною, їй загрожує смертна кара через розстріл.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як студентка з Великої Британії отримала довічне ув’язнення в Дубаї через "дуже дурну помилку".