93-летний Мердок женился на бывшей теще Абрамовича

Бизнесмен Руперт Мердок женился на 67-летней молекулярной биологине Елене Жуковой. Россиянка стала пятой супругой Мердока, а также Жукова является матерью бывшей супруги Романа Абрамовича.



Елена Жукова и Руперт Мердок. Фото из открытых источников

Руперт Мердок стал встречаться с Еленой Жуковой летом прошлого года. В марте 2024 года пара объявила о помолвке, а 1 июня стало известно об их свадьбе, которая состоялась в его загородном доме в Бел-Эйре, Калифорния.

До Елены Жуковой Мердок был женат четыре раза и имеет от разных женщин шесть детей. Впервые Руперт Мердок женился в 1956 году на Патриции Букер, которая родила одного общего ребенка. После 11 лет супружеской жизни пара разошлась в 1967 году.

В том же году Мердок женился на журналистке Анне Марии Торв. За более чем 30 лет брака у пары было 3 детей. Пара развелась в 1999 году. А через шесть месяцев Мердок женился на 37 лет младше себя предпринимателю Венди Денг. За их жизнь у пары родилось двое детей. После их развода в 2013 году Мердок женился на модели Джерри Холл в 2016 году с которой расстался в 2022 году.

В марте 2023 года Мердок сделал предложение Энн Лесли Смит, но через две недели помолвка была отменена. А через несколько месяцев начал встречаться с россиянкой Еленой Жуковой, на которой и женился пятый раз в жизни.

Руперт Мердок основатель медиакомпании Fox Corporation и News Corp, владеющих в США каналом Fox News, газетами The New York Post и The Wall Street Journal, а в Британии — каналом Sky News и газетами The Sun и Times. В ноябре 2023 года он заявил, что покидает пост генерального директора обеих компаний.

