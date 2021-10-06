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75 процентов легких заражены: звезду сериала "Моя прекрасная няня" перевели в реанимацию

67-летний артист заболел ковидом

6 октября 2021, 22:50
Автор:

Лиля Воробьева

Самочувствие известного кинохудожника и народного артиста Российской Федерации Валерия Гаркалина, который заболел ковидом и находится в медицинском учреждении на лечении, внезапно ухудшилось. Об этом сообщает Telegram канал Mash .

75 процентов легких заражены: звезду сериала "Моя прекрасная няня" перевели в реанимацию

Валерий Гаркалин (фото из открытых источников)

Как утверждается в опубликованном информации, у актера резко понизился уровень сатурации. Еще тяжелая стадия пневмонии. Вирусом уничтожено более 75 процентов органов дыхания, хотя в начале было 25-50 процентов. Он дышит с помощью кислорода под давлением, но несмотря на тяжелое состояние, остается в сознании.

Кинохудожника, которому исполнилось 67 лет, привезли на лечение 2 октября. Кроме приобретенного коронавируса, у российского артиста имеются хронические заболевания сердца.

Звезда российских сериалов и театральной сцены сыграл много ролей, как в театре, так и в известных кинофильмах.

В частности, Валерий Гаркалин является любимцем зрителей за сыгранные роли в фильмах "Ширли-Мырли", "Ландыш серебристый", а также в популярных российских сериалах "Моя прекрасная няня" и "Гуманоиды в Королеве".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что голливудская актриса заявила, что едва не спилась на карантине. 48-летняя голливудская актриса, звезда фильмов "Идеальное убийство" и "Железный человек" Гвинет Пэлтроу, которая пропагандирует здоровый образ жизни, честно призналась, что во время карантина "подсела" на мучные изделия и спиртные напитки. Знаменитисть, оказавшись в жестких рамках, решила ни в чем себя не ограничивать и даже увлеклась пагубными привычками. По словам Гвинет, она употребляла алкоголь семь дней в неделю, ела мучное, хлеб, макароны, а затем выходила покурить.


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Источник: https://t.me/breakingmash/28266
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