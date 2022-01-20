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37-летний актер Гаспар Ульель трагически погиб на горнолыжном курорте

Гаспар Ульель запомнится любителям кино по фильмам Ганнибал: Восхождение

сегодня, 01:35
Автор:

Ольга Чародий
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Звезда "Ганнибал: Восхождение", французский актер Гаспар Ульель погиб сегодня в результате несчастного случая. Его смерть уже подтвердили родные и агент. Об этом сообщает французское издание Le Monde. Известно, что 18 января около 16:00 Ульеля вертолетом доставили в больницу с горнолыжного курорта Ла-Розьер в Савойе на юге Франции. Как сообщили представители курорта, Гаспар Ульель получил травмы после столкновения с другим лыжником.

37-летний актер Гаспар Ульель трагически погиб на горнолыжном курорте

Гаспар Ульель - фото из открытых источников

После столкновения состояние актера уже расценивалось как критическое, а на следующий день Гаспар Ульель скончался в больнице Гренобля. Гаспар Ульель запомнится любителям кино по фильмам Ганнибал: Восхождение, Сен-Лоран. Стиль – это я, “Это всего лишь конец света”, “Долгая помолвка” и другими. Кроме того, Ульель сыграл в супергеройском сериале "Лунный рыцарь" от Marvel. Премьера сериала намечена уже на 2022 год.

Напомним, в России погиб известный блогер. 20 ноября, в Москве произошло смертельное ДТП. На автодороге столкнулись три транспортных средства (BMW M4 Competition, Mercedes и Volvo). Как пишет СМИ, черным BMW управлял известный автоблогер по имени Саид Губденский, а на пассажирском сидении находился президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Издание отмечает, что в момент инцидента дорожное покрытие было мокрым из-за прошедшего накануне дождя. 

В результате происшествия Губденский скончался на месте от полученных травм. Его пассажир был госпитализирован прибывшими на место событий медиками, однако его жизнь спасти не удалось. Мужчина умер в стенах больницы.  На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента. 



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Источник: https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/01/19/l-acteur-gaspard-ulliel-gravement-blesse-dans-un-accident-de-ski-ses-jours-en-danger_6110115_3224.html
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