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79-летний Роберт Де Ниро в седьмой раз стал отцом

Между старшим ребенком Робертом Де Ниро и новым пополнением в семье прошел 51 год.

сегодня, 19:15
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Автор:

Slava Kot

Роберт Де Ниро объявил, что стал отцом в седьмой раз. Лауреат премии "Оскар" поделился этой новостью в интервью, рекламируя свой будущий комедийный фильм "Папин уикенд". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Mirror.

79-летний Роберт Де Ниро в седьмой раз стал отцом

Роберт Де Ниро. Фото из открытых источников

Во время интервью собеседница Бритни Блэр спросила у актера о проблемах воспитания детей и добавила, что Роберт Де Ниро имеет шестерых детей. Однако 79-летний Де Ниро исправил Блэр, заявив, что у него на самом деле семь детей.


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"На самом деле семь У меня только что родился ребенок", — сказал Роберт Де Ниро.

Звезда Голливуда не стала раскрывать имя и пол новорожденного ребенка.

79-летний Роберт Де Ниро был женат дважды. От своей первой жены Дианы Эбботт актер имеет двоих детей 46-летнего Рафаэля и 51-летнюю Дрену. В 1997 году Де Ниро женился на своей второй жене Грейс Хайтауэр, от которой у него есть сын 25-летний сын Эллиот и 11-летняя дочь Хелен Грейс. Кроме того, голливудская звезда также является отцом близнецов Джулиана Генри и Аарона Кендрика, родившихся оплодотворением от суррогатной матери в 1995 году.

Интересно, что между старшим ребенком Де Ниро и самым молодым прошел 51 год. Самому актеру в августе исполнится 80 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Майк Тайсон рассказал историю, как застукал бывшую жену с Брэдом Питтом.

Также "Комментарии" писали, что популярный в 90-е годы актер Стивен Сигал объявил о съемках фильма о войне в Украине. Сигал утверждает, что в ней покажет всю правду о войне, однако следует отметить, что актер поддерживает Путина и несколько лет назад получил российский паспорт.



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Источник: https://www.mirror.co.uk/3am/us-celebrity-news/breaking-robert-de-niro-becomes-29932737
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