79-летний Роберт Де Ниро в седьмой раз стал отцом

Роберт Де Ниро объявил, что стал отцом в седьмой раз. Лауреат премии "Оскар" поделился этой новостью в интервью, рекламируя свой будущий комедийный фильм "Папин уикенд". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Mirror.

Роберт Де Ниро. Фото из открытых источников

Во время интервью собеседница Бритни Блэр спросила у актера о проблемах воспитания детей и добавила, что Роберт Де Ниро имеет шестерых детей. Однако 79-летний Де Ниро исправил Блэр, заявив, что у него на самом деле семь детей.

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"На самом деле семь У меня только что родился ребенок", — сказал Роберт Де Ниро.

Звезда Голливуда не стала раскрывать имя и пол новорожденного ребенка.

79-летний Роберт Де Ниро был женат дважды. От своей первой жены Дианы Эбботт актер имеет двоих детей 46-летнего Рафаэля и 51-летнюю Дрену. В 1997 году Де Ниро женился на своей второй жене Грейс Хайтауэр, от которой у него есть сын 25-летний сын Эллиот и 11-летняя дочь Хелен Грейс. Кроме того, голливудская звезда также является отцом близнецов Джулиана Генри и Аарона Кендрика, родившихся оплодотворением от суррогатной матери в 1995 году.

Интересно, что между старшим ребенком Де Ниро и самым молодым прошел 51 год. Самому актеру в августе исполнится 80 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Майк Тайсон рассказал историю, как застукал бывшую жену с Брэдом Питтом.

Также "Комментарии" писали, что популярный в 90-е годы актер Стивен Сигал объявил о съемках фильма о войне в Украине. Сигал утверждает, что в ней покажет всю правду о войне, однако следует отметить, что актер поддерживает Путина и несколько лет назад получил российский паспорт.