Популярная американская исполнительница Лана Дель Рей выпускает новый альбом

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Диденко Светлана
Американская певица планирует выпустить новый альбом в цифровом формате уже к Рождеству.
Фото: Vanity Fair
Новый альбом популярной певицы имеет длинное название и необычное название для украинского слушателя — "Химиотрассы над загородным клубом" (англ. "Chemtrails Over The Country Club").
16 октября певица выпустила свою первую песню "Let Me Love You Like A Woman" с нового альбома, а релиз на цифровых носителях планирует на рождественские каникулы. Главным продюсером альбома выступил Джек Антонофф, известный американский певец и музыкант, который уже работал над альбомами певицы.
Стоит отметить, что презентацию альбома перенесли с сентября на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19.
Лана Дель Рей рассказала своим поклонникам, что ей приходится постоянно откладывать выпуск своего нового альбома в следующем году, поскольку на запись винила повлияла пандемия COVID-19.
"Поскольку запись на винил продлится более 11 недель, его премьера может состояться в марте", — отвечает Лана Дель Рей. "Поэтому пока я собираюсь подарить вам цифровую версию на Рождество".
Новый альбом Ланы Дель Рей станет седьмым в подборке артистки.
Напомним, "Комментарии" сообщали, что украинская певица Jerry Heil побрила голову.
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