Популярная американская исполнительница Лана Дель Рей выпускает новый альбом

Американская певица планирует выпустить новый альбом в цифровом формате уже к Рождеству.

Новый альбом популярной певицы имеет длинное название и необычное название для украинского слушателя — "Химиотрассы над загородным клубом" (англ. "Chemtrails Over The Country Club").

16 октября певица выпустила свою первую песню "Let Me Love You Like A Woman" с нового альбома, а релиз на цифровых носителях планирует на рождественские каникулы. Главным продюсером альбома выступил Джек Антонофф, известный американский певец и музыкант, который уже работал над альбомами певицы.

Стоит отметить, что презентацию альбома перенесли с сентября на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19.

Лана Дель Рей рассказала своим поклонникам, что ей приходится постоянно откладывать выпуск своего нового альбома в следующем году, поскольку на запись винила повлияла пандемия COVID-19.

"Поскольку запись на винил продлится более 11 недель, его премьера может состояться в марте", — отвечает Лана Дель Рей. "Поэтому пока я собираюсь подарить вам цифровую версию на Рождество".

Новый альбом Ланы Дель Рей станет седьмым в подборке артистки.

