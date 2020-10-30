"Я никак не буду это комментировать": украинская певица побрилась на лысо

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Любовь Блажко
Несколько недель тому назад украинская артистка Jerry Heil шокировала поклонников заявлением, что побреется на лысо, если не скинет 3 килограмма за 2 недели. Певица сдержала свое обещание, опубликовав на своей странице в социальных сетях соответствующее видео, передает издание obozrevatel.
Jerry Heil. Фото: andartists
Так, знаменитость записала ролик, в котором показала себя в кардинально другом имидже с новой прической. Она обратилась к фанатам со словами, что даже не хочет комментировать то, что произошло, а вот они могут это сделать вместо нее. Короткое видео она подписала словами "Многим же интересно было".
Стоит отметить, что Jerry дополнила свой образ ярким макияжем: она накрасила губы красной помадой и подчеркнула карандашом брови.
Поклонники в комментариях под видео немного разошлись во мнениях: кто-то одобрил смелое перевоплощение звезды, а кто-то, наоборот, подумал, что это макияж к Хэллоуину, а лысина – часть карнавального образа.
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