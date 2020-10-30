"Я никак не буду это комментировать": украинская певица побрилась на лысо

Несколько недель тому назад украинская артистка Jerry Heil шокировала поклонников заявлением, что побреется на лысо, если не скинет 3 килограмма за 2 недели. Певица сдержала свое обещание, опубликовав на своей странице в социальных сетях соответствующее видео, передает издание obozrevatel.

Jerry Heil. Фото: andartists

Так, знаменитость записала ролик, в котором показала себя в кардинально другом имидже с новой прической. Она обратилась к фанатам со словами, что даже не хочет комментировать то, что произошло, а вот они могут это сделать вместо нее. Короткое видео она подписала словами "Многим же интересно было".

Стоит отметить, что Jerry дополнила свой образ ярким макияжем: она накрасила губы красной помадой и подчеркнула карандашом брови.

Поклонники в комментариях под видео немного разошлись во мнениях: кто-то одобрил смелое перевоплощение звезды, а кто-то, наоборот, подумал, что это макияж к Хэллоуину, а лысина – часть карнавального образа.

Jerry Heil не боится бросать себе вызовы и осуществлять их. Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская певица заявила, что побреется на лысо, если не похудеет за две недели. Фанаты и коллеги по сцене неоднозначно отреагировали на такой смелый вызов: кто-то написал, что верит в артистку и что у нее все получиться, а кто-то счел такое желание не совсем логичным, ведь она и так мало весит. Как бы там ни было, а этот поступок показывает, что

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