Леди Гага обнажилась для журнала Vogue (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
35-летняя
американская звезда Леди Гага любит эпатировать публику, недавно она снялась в
новой провокационной фотосессии, украсив сразу две обложки модного глянца Vogue.
Леди Гага / Фото: @ladygaga
Популярная
артистка стала звездой двух новых выпусков глянца — итальянского и британского.
На них Леди Гага позирует в различных образах. На обложку Vogue Великобритания исполнительница
предстала в обтягивающем платье черного цвета с серебристыми объемными вставками
и большим вырезом в зоне декольте. Свой образ она дополнила ярким эффектным
макияжем, в волосы "покрасила" в цвет морской волны.
На
обложке Vogue Италия американская звезда позировала в нежно-розовом наряде от
модного дома Valentino с более сдержанным макияжем.
Также Леди Гага разделась перед камерой. На черно-белой фотографии она лежит на полу полностью обнаженной, прикрывая руками свой бюст.
К
слову, такой интерес к американской исполнительницы вызван не случайно. Недавно
она сыграла главную роль в фильме Ридли Скотта "Дом Gucci", мировая
премьера которого состоится в ноябре 2021 года. Фильм является одной из самых
ожидаемых киноновинок текущего года.
Напомним, 35-летняя популярная исполнительница Леди Гага любит удивлять публику, поэтому часто выбирает для выходов в свет эпатажные образы. Недавно певица прогулялась по Манхэттену в коротком платье-пончо и шляпе-"медузе" из кутюрной коллекции итальянского бренда Valentino.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что прославившаяся на весь мир экоактивистка Грета Тунберг появилась на обложке Vogue Scandinavia. В журнале девушку назвали голосом поколения, она, кстати, трижды номинировалась на Нобелевскую премию мира.
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