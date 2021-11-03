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Леди Гага обнажилась для журнала Vogue (ФОТО)

Американская исполнительница Леди Гага украсила сразу две обложки модного журнала Vogue: на страницах одного из глянца она позировала обнаженной

сегодня, 15:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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35-летняя американская звезда Леди Гага любит эпатировать публику, недавно она снялась в новой провокационной фотосессии, украсив сразу две обложки модного глянца Vogue.

Леди Гага обнажилась для журнала Vogue (ФОТО)

Леди Гага / Фото: @ladygaga

Популярная артистка стала звездой двух новых выпусков глянца — итальянского и британского. На них Леди Гага позирует в различных образах. На обложку Vogue Великобритания исполнительница предстала в обтягивающем платье черного цвета с серебристыми объемными вставками и большим вырезом в зоне декольте. Свой образ она дополнила ярким эффектным макияжем, в волосы "покрасила" в цвет морской волны. 

Леди Гага обнажилась для журнала Vogue (ФОТО) - фото 2

На обложке Vogue Италия американская звезда позировала в нежно-розовом наряде от модного дома Valentino с более сдержанным макияжем.

Леди Гага обнажилась для журнала Vogue (ФОТО) - фото 3

Также Леди Гага разделась перед камерой. На черно-белой фотографии она лежит на полу полностью обнаженной, прикрывая руками свой бюст.

Леди Гага обнажилась для журнала Vogue (ФОТО) - фото 4

К слову, такой интерес к американской исполнительницы вызван не случайно. Недавно она сыграла главную роль в фильме Ридли Скотта "Дом Gucci", мировая премьера которого состоится в ноябре 2021 года. Фильм является одной из самых ожидаемых киноновинок текущего года. 

Напомним, 35-летняя популярная исполнительница Леди Гага любит удивлять публику, поэтому часто выбирает для выходов в свет эпатажные образы. Недавно певица прогулялась по Манхэттену в коротком платье-пончо и шляпе-"медузе" из кутюрной коллекции итальянского бренда Valentino.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что прославившаяся на весь мир экоактивистка Грета Тунберг появилась на обложке Vogue Scandinavia.  В журнале девушку назвали голосом поколения, она, кстати, трижды номинировалась на Нобелевскую премию мира.


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