Леди Гага в шляпе-«медузе» прогулялась по Манхэттену (ФОТО)

35-летняя популярная исполнительница Леди Гага любит удивлять публику, поэтому часто выбирает для выходов в свет эпатажные образы. Недавно певица прогулялась по Манхэттену в коротком платье-пончо и шляпе-"медузе".

Леди Гага | FILIPPO MONTEFORTE | AFP via Getty Images

Американская звезда следит за модными трендами, поэтому уже прикупила фигурное платье-кейп лавандового цвета от Valentino Couture, которое вошло в кутюрную коллекцию осень-зима 2021/2022. Свой образ Леди Гага дополнила большой шляпой-"медузой" со страусиными перьями от Филиппа Трейси, босоножками на каблуке с прозрачными ремешками, желтыми кожаными перчатками и солнцезащитными очками.

Образ Леди Гаги действительно выглядит эпатажно, гламурно и необычно, что не могли не подметить ее поклонники. Правда, нашлись и те, кто до сих пор не понимает стиль певицы и критикует ее за нелепые наряды.





Фото: LEGION-MEDIA



Напомним, что популярная исполнительница Леди Гага решила довольно эффектно заявить о выходе новой линии косметики и снялась обнаженной. Снимки с рекламной фотосессии очень понравились поклонникам, набрал\в почти 2 миллиона лайков. В кадре Леди Гага лежит на спине без бюстгальтера, прикрыв грудь покрашенными в "седой" цвет волосами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская звезда Леди Гага любит удивлять публику не только своими зажигательными треками и танцами, но и эпатажными образами. Но экстравагантная певица на самом деле очень открытый человек, который пропагандирует любовь к себе и не боится показать естественную красоту. На официальной странице звезды в Instagram появилась фотография, где она без макияжа. Ее поклонники были приятно удивлены.

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