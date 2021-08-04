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Главная Новости Звезды персона Леди Гага в шляпе-«медузе» прогулялась по Манхэттену (ФОТО)
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Леди Гага в шляпе-«медузе» прогулялась по Манхэттену (ФОТО)

Американская певица Леди Гага удивила поклонников гламурным образом из кутюрной коллекции Valentino

сегодня, 17:35
Автор:

Светлана Шкурупий

35-летняя популярная исполнительница Леди Гага любит удивлять публику, поэтому часто выбирает для выходов в свет эпатажные образы. Недавно певица прогулялась по Манхэттену в коротком платье-пончо и шляпе-"медузе".

Леди Гага в шляпе-«медузе» прогулялась по Манхэттену (ФОТО)

Леди Гага | FILIPPO MONTEFORTE | AFP via Getty Images

Американская звезда следит за модными трендами, поэтому уже прикупила фигурное платье-кейп лавандового цвета от Valentino Couture, которое вошло в кутюрную коллекцию осень-зима 2021/2022. Свой образ Леди Гага дополнила большой шляпой-"медузой" со страусиными перьями от Филиппа Трейси, босоножками на каблуке с прозрачными ремешками, желтыми кожаными перчатками и солнцезащитными очками. 

Образ Леди Гаги действительно выглядит эпатажно, гламурно и необычно, что не могли не подметить ее поклонники. Правда, нашлись и те, кто до сих пор не понимает стиль певицы и критикует ее за нелепые наряды. 

Леди Гага в шляпе-«медузе» прогулялась по Манхэттену (ФОТО) - фото 2

Фото: LEGION-MEDIA

Напомним, что популярная исполнительница Леди Гага решила довольно эффектно заявить о выходе новой линии косметики и снялась обнаженной. Снимки с рекламной фотосессии очень понравились поклонникам, набрал\в почти 2 миллиона лайков. В кадре Леди Гага лежит на спине без бюстгальтера, прикрыв грудь покрашенными в "седой" цвет волосами. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американская звезда Леди Гага любит удивлять публику не только своими зажигательными треками и танцами, но и эпатажными образами.  Но экстравагантная певица на самом деле очень открытый человек, который пропагандирует любовь к себе и не боится показать естественную красоту. На официальной странице звезды в Instagram появилась фотография, где она без макияжа. Ее поклонники были приятно удивлены.


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Источник: https://peopletalk.ru/article/koroleva-epatazha-vernulas-novyj-vyhod-ledi-gagi-napominaet-o-ee-znamenitom-stile-iz-2010-h/
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