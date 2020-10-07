Почти 2 миллиона лайков: Леди Гага снялась топлес

Популярная исполнительница решила довольно эффектно заявить о выходе новой линии косметики: снялась обнаженной. Снимки с рекламной фотосессии очень понравились поклонникам, поэтому набрали почти 2 миллиона лайков. Об этом пишет издание korrespondent.

Леди Гага. Фото: korrespondent

Певица решила поделиться результатами своей работы, и выложила откровенный снимок на своей странице в Instagram. В кадре Леди Гага лежит на спине без бюстгальтера, прикрыв грудь покрашенными в "седой" цвет волосами.

Зато знаменитость дополнила свой откровенный образ множеством украшений и ярким оттенком помады. На руках артистки можно увидеть много разных колец, которые удачно подчеркивают весь эпатажный образ.

Леди Гага таким смелым способом решила прорекламировать новую линейку косметики собственного бренда. Стоит отметить, что всего за пару часов откровенный снимок набрал почти 2 миллиона лайков. Под фото звезда подписала, что новая линейка косметических средств уже доступна в продаже на официальном сайте.

Ранее "Комментарии" писали, Леди Гага разделась в рекламе собственного бренда косметики.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!