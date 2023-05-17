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Легенда французского кино прочла стихотворение Леси Украинки на открытии Каннского кинофестиваля (ВИДЕО)

16 мая, во всемирно известном французском городе на берегу Средиземного моря, в 19.00 официально начался 76-й Каннский кинофестиваль 2023 года. На церемонии открытия звучало стихотворение Леси Украинки

сегодня, 11:10
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Автор:

Белоокая Ира








Стихотворение украинской поэтессы "Надежда" трогательно прочла французская актриса Катрин Денев , пишут "Комментарии".

Легенда французского кино прочла стихотворение Леси Украинки на открытии Каннского кинофестиваля (ВИДЕО)

Катрин Денев. Фото из открытых источников

Таким образом, знаменитость в очередной раз продемонстрировала солидарность с украинским народом. Поэзию звезда перевела на французский язык. Зрелище оказалось достаточно трогательным и чувственным. Зрители в зале, с замиранием сердца и трепетом слушали Денев. На кадрах видно, что легенда французского кино была очень взволнована, ведь она чуть не заплакала.


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В полной тишине, 79-летнюю актрису проникновенно слушали коллеги, присутствовавшие на фестивале. Потом раздавались громкие овации с бурными аплодисментами. 



Как заметим, Катрин Денев с первых дней полномасштабной войны на Украине поддерживает ее граждан. Она неоднократно говорила, что душой и мыслями вместе с украинцами, вынужденными жить в войне и бороться со страной-агрессором. Стоит отметить, что на светских вечеринках звезда, случалось, появлялась в одежде, на которой изображены патриотические символы Украины. В последний раз ее заметили в рубашке с сине-желтым флагом на Венецианском фестивале.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — Британец преодолел 2 000 км из Лондона во Львов на велосипеде, чтобы собрать деньги на разминирование Украины. Британец Том Хашеми две недели путешествовал по Европе на велосипеде, направляясь из Лондона во Львов и смог собрать более 21 тыс. фунтов в поддержку Украины.

Напомним, "Комментарии" писали, — Хулиганство на склоне лет: актрису Сюзен Серендон из фильма "Синий жук" арестовали в Нью-Йорке. 76-летняя американская звезда попала под арест: ее и еще 7 человек забрали сотрудники полиции в центре Нью-Йорка. Это произошло во время акции протеста.



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