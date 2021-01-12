Леся Никитюк похвасталась роскошной фигурой и раскрыла свой секрет красоты (видео)

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Любовь Блажко
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк не перестает приятно удивлять своих поклонников. На своей странице в социальных сетях она регулярно публикует снимки, на которых позирует в ярких и эффектных нарядах. Но несмотря на роскошный внешний вид, Леся имеет отменное чувство юмора и не боится лишний раз пошутить над собой.
Леся Никитюк. Фото: РБК
Так, знаменитость опубликовала в своем Instagtam короткое видео, в котором продемонстрировала подписчикам действенный лайфхак. Она позирует в нижнем белье, а сзади нее стоит "помощница", которая помогает ей за считанные секунды сделать фигуру идеальной.
Как видим, строгие диеты и регулярные тренировки в спортзале тут ни при чем – все гораздо проще.
Такая шутка очень понравилась фанатам звезды. Они отметили, что ее фигура и без всяких "затягиваний" сзади выглядит просто великолепно.
Вот, что пишут пользователи в комментариях:
"Мне срочно тоже нужна Оля"
"Насмешили, Олеся!!! Люблю Вашу самоиронию! А смех за кадром просто умилителен!"
"Как перестать это смотреть?"
"Как круто,уметь посмеяться над собой!!!"
"Удобная функция".
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