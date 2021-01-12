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Леся Никитюк похвасталась роскошной фигурой и раскрыла свой секрет красоты (видео)

В своем микроблоге Леся запостила короткое видео-лайфхак: девушкам на заметку

сегодня, 20:42
Автор:

Любовь Блажко

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк не перестает приятно удивлять своих поклонников. На своей странице в социальных сетях она регулярно публикует снимки, на которых позирует в ярких и эффектных нарядах. Но несмотря на роскошный внешний вид, Леся имеет отменное чувство юмора и не боится лишний раз пошутить над собой. 

Леся Никитюк похвасталась роскошной фигурой и раскрыла свой секрет красоты (видео)

Леся Никитюк. Фото: РБК

Так, знаменитость опубликовала в своем Instagtam короткое видео, в котором продемонстрировала подписчикам действенный лайфхак. Она позирует в нижнем белье, а сзади нее стоит "помощница", которая помогает ей за считанные секунды сделать фигуру идеальной. 

Как видим, строгие диеты и регулярные тренировки в спортзале тут ни при чем – все гораздо проще. 

Такая шутка очень понравилась фанатам звезды. Они отметили, что ее фигура и без всяких "затягиваний" сзади выглядит просто великолепно. 

Вот, что пишут пользователи в комментариях:

"Мне срочно тоже нужна Оля"

"Насмешили, Олеся!!! Люблю Вашу самоиронию! А смех за кадром просто умилителен!"

"Как перестать это смотреть?"

"Как круто,уметь посмеяться над собой!!!"

"Удобная функция". 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, "облысевшая" Леся Никитюк произвела фурор в Сети. Украинская ведущая Леся Никитюк впечатлила телезрителей и пользователей соцсетей неожиданной прической – девушка появилась на публике "лысой". Такой образ Леся выбрала для посещения вчерашнего эфира шоу "Танцы со звездами", где была одним из членов жюри.
Так, сначала в эфире Леся Никитюк предстала длинноволосой блондинкой. Как оказалось, это был парик, который прямо у всех на глазах сняла ведущая – под ним она была лысой. Фаны подозревают, что это грим, потому как в соцсетях засветились кадры, где Никитюк готовят к эфиру стилисты.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CJ8Q-NMBRQQ/
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