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Главная Новости Звезды шоубизнес Вин Дизель отдыхает: «облысевшая» Леся Никитюк произвела фурор в Сети (ФОТО)
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Вин Дизель отдыхает: «облысевшая» Леся Никитюк произвела фурор в Сети (ФОТО)

Поклонники Леси Никитюк активно комментируют новый образ ведущей

сегодня, 14:26
Автор:

Таисия Ерохина

Украинская ведущая Леся Никитюк впечатлила телезрителей и пользователей соцсетей неожиданной прической – девушка появилась на публике "лысой". Такой образ Леся выбрала для посещения вчерашнего эфира шоу "Танцы со звездами", где была одним из членов жюри.

Вин Дизель отдыхает: «облысевшая» Леся Никитюк произвела фурор в Сети (ФОТО)

Так, сначала в эфире Леся Никитюк предстала длинноволосой блондинкой. Как оказалось, это был парик, который прямо у всех на глазах сняла ведущая – под ним она была лысой. Фаны подозревают, что это грим, потому как в соцсетях засветились кадры, где Никитюк готовят к эфиру стилисты. Там прекрасная шевелюра звезды – на месте. С помощью такого финта Леся частично "перевоплотилась" во Влада Яму.

"Чего не сделаешь ради публики", — подписала фотографию в Instagram звезда.

В комментариях пользователи не сдерживают эмоций:

"Леся, ты огонь!"

"Звонил продюсер Форсажа, тебя утвердили, вместо Вин Дизеля!"

"5 элемент Люка отдыхает"

"И тебя вылечат. И меня"

"Как всегда крутая"

"Леся!!!! Ты что наделала? Где волосы????"

"Лысунечка"

Ранее мы писали, что Леся Никитюк удивила новым образом в леггинсах за 500 евро.


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