Вин Дизель отдыхает: «облысевшая» Леся Никитюк произвела фурор в Сети (ФОТО)

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Таисия Ерохина
Украинская ведущая Леся Никитюк впечатлила телезрителей и пользователей соцсетей
неожиданной прической – девушка появилась на публике "лысой". Такой образ Леся
выбрала для посещения вчерашнего эфира шоу "Танцы со звездами", где была одним
из членов жюри.
Так, сначала в
эфире Леся Никитюк предстала длинноволосой блондинкой. Как оказалось, это был
парик, который прямо у всех на глазах сняла ведущая – под ним она была лысой.
Фаны подозревают, что это грим, потому как в соцсетях засветились кадры, где
Никитюк готовят к эфиру стилисты. Там прекрасная шевелюра звезды – на месте. С
помощью такого финта Леся частично "перевоплотилась" во Влада Яму.
В комментариях
пользователи не сдерживают эмоций:
"Леся, ты огонь!"
"Звонил продюсер
Форсажа, тебя утвердили, вместо Вин Дизеля!"
"5 элемент Люка отдыхает"
"И тебя вылечат.
И меня"
"Как всегда
крутая"
"Леся!!!! Ты что
наделала? Где волосы????"
"Лысунечка"
Ранее мы писали,
что Леся Никитюк удивила новым
образом в леггинсах за 500 евро.
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