Известная украинская телеведущая, которая стала автором собственной развлекательной программы "Le Маршрутка", высказала свое мнение о том, сколько должен зарабатывать настоящий мужчина. Об этом пишет издание karavan.

Леся Никитюк рассказала, сколько должен зарабатывать мужчина. Фото: clutch.

Леся Никитюк зарабатывает достаточно, чтобы иметь возможность ни в чем себе не отказывать. Но девушка решила дать четный ответ на вопрос, какую сумму должен приносить в дом мужчина.

Звезда говорит, что у представителей сильного пола всегда должны водится деньги в кармане. Но при этом, он вовсе не обязан зарабатывать больше своей второй половинки. Никитюк уверена в том, что умная женщина никогда не станет упрекать возлюбленного, если у него недостаточный доход. Наоборот, она должна найти к нему правильный подход, чтобы мотивировать его на будущий успех. Ради такого благого дела, ведущая даже может сказать мужчине, что ее футболка куплена за 50 долларов, а не за 200. И все только ради того, чтобы не ранить мужское самолюбие.

Также девушка рассказывает, что не приемлет, когда мужчина всю свою зарплату отдает жене.

"Даже моя мама никогда не отбирала папины две тысячи. Брала только 1850, а 150 гривен оставляла ему. Шучу, конечно", - делится она.

Еще Леся рассекретила, что в ее жизни были такие отношения, в которых парень совсем не зарабатывал. Но денег у нее не просил. Тогда их свидания проходили в домашней обстановке: за просмотром фильма или ужином на кухне. Девушка готова была принимать и такое положение вещей, потому что любила молодого человека.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, "Вот и лето прошло": Леся Никитюк очаровала ярким образом.







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